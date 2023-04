Projeto Acolher Perdas e Lutos celebra 5 anos com convidado especial em Fort Lauderdale (FL)

Gratuito e aberto ao público, o Projeto Acolher Perdas e Luto vai celebrar 5 anos de atividades no dia 29 de abril, no Fort Lauderdale Beach Community Center. O evento traz como convidado especial o conceituado psicólogo, escritor e palestrante, Rossandro Klinjey.



O Projeto Acolher Perdas e Luto é uma instituição sem fins lucrativos, voltada ao apoio e acolhimento das pessoas que estão passando pelo luto. Para isso conta com a colaboração de uma grande rede de voluntários fraternos, capacitados para o atendimento, que é gratuito.



O objetivo da iniciativa é construir pontes para conectar as pessoas, que estão passando pelo desafio da partida do ente querido, àquelas dispostas a acolher com respeito e carinho. O Projeto acolhe a todos sem distinção de natureza religiosa, filosófica ou política. O acolhimento é oferecido online, em português e é aberto à comunidade em geral.



COMO NASCEU O PROJETO



Inspirado na história de luto da própria idealizadora, a terapeuta Rosana De Rosa, o Projeto Acolher foi criado em 2018, por ela, em parceria com a pedagoga Maysa Audi, a publicitária Roberta Montellato e o designer gráfico Mauro Faria. Dispostos a acolher a dor do próximo, amparando os momentos desafiantes das etapas do luto, os criadores do projeto transformaram a inspiração numa iniciativa real de solidariedade alcançável para todos. Durante esses cinco anos de atividades o projeto vem acolhendo no Brasil e aqui nos EUA, milhares de pessoas que estão vivenciando a dor do luto, seguindo as bases da caridade e da fraternidade universal.



Hoje o projeto já atua nos 27 estados brasileiros e internacionalmente está presente em 20 países.



Sobre o evento:



Local : Fort Lauderdale Beach Community Center

Endereço: 3351 Northeast 33rd Avenue Fort Lauderdale, FL 33308

Horário: das 3:00pm às 7:00pm

Vagas limitadas para 250 participantes.



Para participar, inscreva-se no link: www.eventbrite.com/e/projeto-acolher-perdas-e-luto



Para saber mais sobre o Projeto Acolher, visite os links abaixo:



www.projetoacolherperdaseluto.com.br



embracinggrieandlossproject.com