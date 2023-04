Gaslighting: O que é e como pode ser a maior vantagem competitiva de uma empresa

Nilton Serson, advogado com cursos de especialização em negociação e mercado de capitais em Harvard, e ex-professor da USP e MACKENZIE em Direito Comercial compratilha neste artigo considerações importantes sobre a criação da cultura corporativa.

A afirmação de que "uma cultura forte pode ser a maior vantagem competitiva de uma empresa" é amplamente reconhecida no mundo dos negócios. Uma cultura forte pode ser definida como um conjunto de valores, crenças e comportamentos que são compartilhados por todos os membros de uma organização. Quando a cultura de uma empresa é forte e positiva, ela pode ajudar a atrair e reter talentos, aumentar a produtividade, melhorar a eficiência e a eficácia, e, em última análise, aumentar a rentabilidade.

Uma cultura forte pode ser uma vantagem competitiva para uma empresa por vários motivos. Em primeiro lugar, ela pode ajudar a atrair e reter talentos que se identificam com os valores e crenças da empresa. Isso pode levar a um ambiente de trabalho mais positivo, com maior satisfação dos funcionários e menor rotatividade de pessoal.

Além disso, uma cultura forte pode aumentar a produtividade e a eficiência, pois os funcionários que compartilham os mesmos valores e crenças trabalham em conjunto com mais eficácia. A cultura forte também pode ajudar a alinhar as equipes em torno de objetivos comuns e a criar um senso de propósito compartilhado.

Por fim, uma cultura forte pode ajudar a diferenciar uma empresa da concorrência, pois pode ser difícil para outras empresas copiarem uma cultura única e bem estabelecida. Isso pode dar à empresa uma vantagem competitiva duradoura.

No entanto, é importante notar que uma cultura forte não é algo que se possa construir do dia para a noite. Leva tempo e esforço para desenvolver uma cultura forte e é preciso um compromisso contínuo da liderança e dos funcionários para mantê-la.

No mundo dos negócios, os valores, crenças e comportamentos que são compartilhados podem variar de empresa para empresa, mas geralmente incluem:

Integridade: a honestidade e a ética são valorizadas nas empresas. Os funcionários são incentivados a agir com integridade e a seguir as normas éticas da empresa.

Inovação: a inovação é valorizada e incentivada em muitas empresas. As empresas procuram encontrar maneiras de se diferenciar da concorrência por meio da inovação em produtos, serviços ou processos.

Foco no cliente: as empresas bem-sucedidas têm um foco forte no cliente e buscam entender suas necessidades e desejos. As empresas que atendem bem seus clientes tendem a se destacar em um mercado competitivo.

Trabalho em equipe: o trabalho em equipe é valorizado em muitas empresas, pois os projetos e objetivos são alcançados com mais eficácia quando as equipes trabalham juntas.

Responsabilidade social: a responsabilidade social é uma preocupação crescente para muitas empresas. Elas procuram ter um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente.

Qualidade: a qualidade é um valor importante para muitas empresas, que procuram oferecer produtos e serviços de alta qualidade para seus clientes.

Desenvolvimento profissional: as empresas que valorizam o desenvolvimento profissional de seus funcionários tendem a atrair e reter talentos. Elas oferecem oportunidades de treinamento e desenvolvimento de carreira para seus funcionários.

Esses são apenas alguns exemplos de valores, crenças e comportamentos que são compartilhados no mundo dos negócios. Cada empresa pode ter uma abordagem única para esses temas, mas é importante que esses valores sejam claramente definidos e comunicados a todos os membros da organização.

Existem diversas maneiras de potencializar o engajamento de colaboradores e os resultados em uma empresa, e aqui estão alguns insights:

Comunicação clara: a comunicação clara e transparente é essencial para manter os funcionários informados e engajados. Certifique-se de que as metas, objetivos e expectativas da empresa sejam comunicados de maneira clara e consistente.

Cultura forte: como mencionado anteriormente, uma cultura forte pode ser a maior vantagem competitiva de uma empresa. Quando os valores, crenças e comportamentos são claramente definidos e compartilhados, os funcionários se sentem mais conectados e engajados com a empresa.

Desenvolvimento de carreira: oferecer oportunidades de desenvolvimento de carreira pode aumentar a satisfação dos funcionários e incentivar o engajamento a longo prazo. Invista em treinamentos, coaching e outras formas de desenvolvimento profissional.

Feedback frequente: o feedback frequente é essencial para o crescimento e desenvolvimento dos funcionários. Certifique-se de que os funcionários recebam feedback regularmente e tenham a oportunidade de fornecer feedback à empresa.

Reconhecimento e recompensas: reconhecer e recompensar os funcionários por seu trabalho pode aumentar a motivação e o engajamento. Considere oferecer bônus, promoções, elogios públicos e outras formas de reconhecimento.

Ambiente de trabalho saudável: um ambiente de trabalho saudável pode aumentar o bem-estar dos funcionários e melhorar o engajamento. Certifique-se de que o local de trabalho seja seguro, saudável e acolhedor para todos os funcionários.

Envolvimento dos funcionários: envolver os funcionários em decisões importantes pode aumentar o senso de pertencimento e engajamento. Considere criar grupos de trabalho, comissões ou outras formas de envolver os funcionários em decisões importantes para a empresa.

Esses são apenas alguns insights para potencializar o engajamento de colaboradores e os resultados em uma empresa. Cada empresa é única e pode exigir uma abordagem diferente, mas é importante investir em estratégias de engajamento para obter melhores resultados.

