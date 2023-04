UNINTER recebe profissionais brasileiros e lança campanha pela educação

A instituição de ensino superior foi a anfitriã do Members Breakfast do Brazilian Business Group na

Flórida.



Na quarta-feira, dia 19 de abril, a UNINTER recebeu empresários, autoridades e representantes dos veículos de mídia da comunidade brasileira do Sul da Flórida em sua unidade de apoio presencial em Miami. A instituição foi anfitriã do tradicional Members Breakfast (café da manhã dos membros) do Brazilian Business Group (BBG), uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2006 com o objetivo de unir e fortalecer as comunidades brasileira e não brasileira empresariais na região.



Na ocasião, a UNINTER foi apresentada como um dos mais novos membros do grupo e contou um pouco da história do Centro Universitário Internacional: sua trajetória, missão e expansão para levar a educação superior para brasileiros imigrantes. O gerente de Negócios Internacionais, Fabiano Ozique, falou sobre a democratização da educação proporcionada pela UNINTER, que hoje conta com mais de 750 polos de apoio presencial no Brasil e 16 polos no exterior. “A UNINTER segue a sua jornada de oferecer uma oportunidade de mudança para milhares de brasileiros que moram nos Estados Unidos e querem transformar suas vidas por meio da educação”, disse Fabiano.



Um dos grandes destaques foi a presença do reitor da UNINTER, Professor Dr. Benhur Etelberto Gaio. O convidado-palestrante considerou o evento de extrema relevância para o processo de internacionalização da instituição. “Eu vejo uma necessidade de participação junto aos organismos e associações de apoio aos brasileiros nos Estados Unidos, e a partir deste evento, surge uma série de oportunidades para que a UNINTER faça parte de forma ainda mais ativa desta realidade”, diz o reitor.



O vice-cônsul José Renato Ruy Ferreira informou que o Consulado-Geral do Brasil em Miami está à disposição para parcerias de projetos voltados para a educação. “Todos nós aqui presentes estamos envolvidos de uma forma ou de outra com a educação, e cada vez mais que participamos de eventos como este onde você tem uma entidade importante como a UNINTER com mais de meio milhão de alunos, expandindo a sua ação e abrindo portas para mais brasileiros se capacitarem, nós estamos contribuindo para que esses brasileiros alcancem seus objetivos”, reforçou o vice-cônsul.







A educação tem um papel fundamental para a conquista de bons empregos em território norte- americano e a condição de imigrante não deve se tornar um empecilho para essa conquista. Os convidados conheceram histórias emocionantes de brasileiros que abraçaram esta oportunidade de transformar suas vidas e iniciaram a jornada do ensino superior em país estrangeiro com a UNINTER.



Os frutos desta iniciativa já estão sendo colhidos, como no caso da aluna Maria Nilza de 78 anos, que se formou em Letras, fez pós-graduação e está lançando um livro. Luciana Caplan, aluna ativa da UNINTER falou sobre a sua experiência com a instituição, destacando o seu método de ensino como um dos melhores que já viu.



E são exatamente essas histórias inspiradoras que levaram a UNINTER a lançar a campanha ESTUDAR TRANSFORMA, anunciada durante o evento. A campanha visa incentivar os imigrantes brasileiros que deixam o seu país em busca de melhores oportunidades a descobrir ou redescobrir a importância da educação em suas vidas. Por meio de uma série de ações e iniciativas, que incluem palestras sobre carreiras e oportunidades, webinars com profissionais brasileiros bem-sucedidos nos Estados Unidos, e professores, a UNINTER quer levar o conhecimento para a comunidade brasileira na América.



Estiveram ainda presentes, a diretora da Inffinito Foundation, Viviane Spinelli, a vice-presidente do Centro Cultural Brasil-USA da Florida (CCBU), Gloria Johnson, e a presidente do Brazilian Business Group (BBG), Elizabeth Alderete, entre outros. Alderete entregou o certificado de membro do BBG ao reitor Benhur e falou sobre a importância de ter a UNINTER no grupo.



No final, todos foram convidados a participar deste movimento de conscientização da educação, e o que era para ser uma sessão de perguntas e respostas virou uma grande e sadia discussão sobre como juntos podemos ajudar, formando-se assim uma grande frente de apoio em prol da educação dos brasileiros no exterior.