Conheça os jogos mais populares para o smartphone

Por décadas, o mundo dos videogames era dividido entre computadores e consoles. Os jogadores eram leais a sua plataforma favorita e defendiam com amor as melhores qualidades de cada uma. No entanto, os celulares chegaram para mudar completamente o cenário gamer.



Os smartphones são uma extensão do corpo e estão conosco em todos os lugares e a toda hora. Esses dispositivos evoluíram rapidamente nos últimos anos e ganharam novas funcionalidades, e entre elas estão: telas maiores e processadores melhores, especialmente presentes nos modelos de alta gama. Essa dupla foi responsável pela transformação dos dispositivos móveis em plataformas de jogo.



A revolução dos celulares pode ser vista na mais recente Pesquisa Games Brasil (PGB) 2023, que revelou a plataforma mais utilizada pelos jogadores do Brasil: o smartphone. Para 51,7% dos entrevistados, esse é o dispositivo favorito para os jogos eletrônicos.



Com tantos usuários, a pergunta que fica é: quais são os games que estão triunfando nas telas dos celulares? É isso que revelaremos a seguir:



Arcades

Essa categoria engloba aqueles jogos que apresentam gráficos mais simples e uma jogabilidade descomplicada, porém, que seduzem o jogador ao oferecer partidas rápidas, intensas e cheias de emoção. Vale destacar que a indústria dos videogames nasceu a partir desse gênero, com títulos lendários como Pac-Man, Metal Slug e Street Fighter.



No entanto, os tempos são outros, os títulos são diferentes e a plataforma de jogo também mudou. Se antes o duelo era entre consoles e computadores, atualmente, são os celulares que mandam no cenário. A seguir, listamos três títulos que fazem sucesso nesse segmento:

Subway Surfers: esse jogo já se tornou um clássico nas telas dos telefones. Desenvolvido pela SYBO Games, o Subway Surfers foi o primeiro a chegar à marca de 1 bilhão de instalações, feito ocorrido em 2018. A dinâmica do game é simples: o jogador encarna um personagem que corre pelas linhas do trem fugindo do guarda da estação. O caminho é repleto de obstáculos, fixos e móveis, e é preciso muito reflexo para não tropeçar e ser pego.

Aviator: também conhecido como “jogo do aviãozinho”, esse game apresenta a modalidade de “crash” aos arcades. A fórmula do jogo é simples: um avião está prestes a decolar; os jogadores fazem as suas apostas; a aeronave levanta voo e durante a viagem um multiplicador vai aumentando o valor apostado. A emoção chega quando o usuário deve decidir se retira o valor ou espera que aumente a somatória. Quem demorar a retirar verá o avião indo embora e levando tudo.

Sonic Dash 2: Sonic Boom: esse jogo é uma carta de intenções, afinal, apresenta ao público uma versão para celular de um dos maiores clássicos do gênero arcade: o Sonic. No game, o jogador deve correr por um cenário, coletar as moedas, pegar potencializadores, desviar de obstáculos e vencer os inimigos. Um clássico que nunca sai de moda e já virou até filme.

Battle Royale



Esse é o gênero que está dominando o cenário gamer. Os jogos dessa categoria apostam pela variedade de atividades para oferecer aos usuários um ambiente desafiador e partidas repletas de ação do começo ao fim.



A dinâmica é muito similar, um determinado número de jogadores deve saltar de um avião e aterrissar em uma ilha, todos contam com equipamentos básicos e devem explorar o cenário, recolher recursos, melhorar o inventário e combater os adversários. O último player vivo é o grande vencedor.



esse título é o mais popular para os celulares, afinal, é exclusivo da plataforma. O jogo já ultrapassou a marca de mais de um bilhão de downloads e conta com uma comunidade de jogadores muito ativa. O tamanho do Free Fire também pode ser medido pelas equipes que forama Liga Brasileira da modalidade.



depois do sucesso nos PCs e consoles, o CoD chega ao mundo do mobile game. Esse jogo evoca a tradição da franquia de partidas frenéticas, mapas icônicos, uma grande variedade de equipamentos e modos de jogo conhecidos.



a versão do jogo para computador foi a grande percussora do gênero Battle Royale. A versão para celular repete a fórmula de sucesso e oferece uma experiência realista e intensa, além de gráficos muito satisfatórios. O desafio é o mesmo, vencer os outros 99 jogadores e sagrar-se o grande campeão.



RPG



Os jogos de RPG são um clássico. Nasceram antes dos eletrônicos e souberam adaptar-se com perfeição ao ambiente digital. Com o crescimento dos títulos para smartphones, surgiram diversos games de RPG desenvolvidos para oferecer horas de diversão para os entusiastas.

Genshin Impact: esse é um jogo de ação e mundo aberto que conquistou milhões de jogadores em todo o mundo. Os gráficos são excelentes, as regiões do game são amplas e com muito terreno para explorar. Também é preciso destacar a dinâmica de combate e a possibilidade de jogar em modo cooperativo, um atrativo especial.

The Elder Scrolls: Blades: esse título é a extensão da mundialmente famosa franquia de RPG The Elder Scrolls para o mundo dos smartphones. Tal qual a versão para videogame e computadores, o jogo mobile apresenta um imenso mundo aberto, diversas missões e combates emocionantes. Além do modo clássico, também está disponível uma arena PvP, onde os jogadores se desafiam para ver quem é o melhor mago.

Stardew Valley: neste título o RPG e a simulação se encontram. A história é relativamente simples: o jogador acabou de herdar uma fazenda e precisa cultivar plantações, cuidar dos animais, interagir com os vizinhos e cuidar da casa. O game aposta por gráficos retrô e em uma dinâmica leve e descontraída para oferecer horas agradáveis de diversão.

Esses são só alguns dos games que estão fazendo sucesso nas lojas de aplicativos, seja para dispositivos Android ou iOs. A transformação dos celulares também alterou o panorama da indústria dos jogos eletrônicos. Agora, qualquer pessoa pode ser um gamer, seja casual ou hardcore, basta contar com um smartphone.