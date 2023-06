QUE TAL CURSAR GASTRONOMIA NA UNINTER?

Com aulas online, o curso de Gastronomia a distância faz parte do portfólio dos mais de 200 cursos disponíveis para brasileiros que vivem fora do Brasil.

A paixão pela cozinha e pela boa comida dificilmente sai de moda, sendo assim, profissionais capazes

de executar de maneira eficaz e inovadora o ofício da culinária ganham destaque instantaneamente e

podem se dar ao luxo de praticamente escolherem onde desejam trabalhar.



Comer bem é um prazer universal, mas o dia a dia na cozinha está longe do glamour dos pratos gourmet

e estrelas Michelin. Tem muito suor, trabalho, criatividade e dedicação para conquistar um lugar na

indústria de serviços de alimentação, e tudo isso acompanhado de muito estudo.







Muitos estudantes se perguntam se gostar de cozinhar basta para seguir a carreira gastronômica. De

fato, existem outras aptidões primordiais para a profissão. Além do amor pela cozinha, é necessário ter

habilidade, já que é preciso saber montar pratos, cardápios e conhecer bem os ingredientes, liderança,

principalmente na cozinha de restaurantes, e saber trabalhar em equipe, afinal, a coletividade eficiente é

fundamental para garantir um excelente produto.



Mas se você não tem todas as características do perfil, não se preocupe. A tendência é que elas se

aprofundem justamente durante o curso de graduação a distância em Gastronomia do Centro

Universitário Internacional Uninter.







A indústria de serviços de alimentação se apresenta como o maior segmento de empregos no varejo do

mundo. A quantidade de vagas de empregos para chefs e cozinheiros só nos Estados Unidos deve

crescer 25% até 2030, bem mais rápido do que a média para todas as outras ocupações, de acordo com

o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA. Isso equivale a uma projeção nacional de 18.800

vagas a cada ano ao longo da década.



Os números são bastante animadores para um mercado que não se limita à cozinha de restaurantes. A

área de atuação para os formados em Gastronomia é bem diversificada, e inclui de indústrias, escolas,

confeitarias, hospitais, hotéis a empresas de fiscalização sanitária. Outra opção que o mercado oferece é

trabalhar como consultor, prestando serviços para restaurantes e bares na criação de cardápios.







Com dois anos de duração, o curso superior de Gastronomia da Uninter oferece a formação de

tecnólogo. As aulas são em português e 100% online, com acesso 24 horas por dia. O profissional

graduado no Centro Universitário Internacional Uninter estará apto a adentrar de maneira extremamente

graduado no Centro Universitário Internacional Uninter estará apto a adentrar de maneira extremamente

capacitada em diversos setores do mercado.