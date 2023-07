Benefícios dos Laboratórios Portáteis na Educação a Distância

A flexibilidade de horários e a possibilidade de conciliar trabalho e estudos são alguns dos motivos que atraem os alunos para a modalidade do ensino superior a distância. No entanto, muitas vezes os estudantes sentem falta de atividades práticas, especialmente em disciplinas que exigem experimentos e vivências reais.



Foi pensando nisso que o Centro Universitário Internacional Uninter desenvolveu uma solução inédita e inovadora: os laboratórios portáteis individuais (LPIs). Esses laboratórios são enviados para os alunos, permitindo que eles coloquem a teoria em prática e tenham uma experiência integral durante o curso de graduação a distância. A iniciativa tem se mostrado um diferencial importante da Uninter, que busca proporcionar aos alunos uma formação mais abrangente e alinhada com as demandas do mercado de trabalho.







Algumas disciplinas, como na área de engenharia por exemplo, exigem experimentos e vivências reais para um aprendizado mais efetivo. E graças aos laboratórios portáteis da Uninter, os estudantes têm a oportunidade de praticar seu aprendizado dentro de suas próprias casas.



Esses laboratórios, cuidadosamente projetados para cada curso, contêm os materiais necessários para o desenvolvimento das disciplinas. Os alunos de engenharia recebem LPIs que incluem protoboards, multímetros, fontes de tensão, osciloscópios e outros equipamentos essenciais para a realização de experimentos e projetos. Com isso, os alunos têm acesso a um material completo que normalmente só encontrariam em laboratórios de universidades presenciais ou empresas.







Os laboratórios portáteis da Uninter têm recebido muitos elogios por parte dos alunos, como é o caso do estudante de Engenharia de Computação, Michel Piacentini de Souza, que ficou impressionado com o LPI recebido. "O laboratório da Uninter traz componentes básicos para iniciantes até os mais avançados, como transistores, capacitores, circuitos integrados, etc.



Tudo fabricado com materiais de alta qualidade, resistente e capaz de suportar uma considerável passagem de carga elétrica", destaca Michel.



A possibilidade de praticar os estudos motiva de forma eficaz os alunos que se interessam ainda mais pelo conteúdo, desenvolvendo suas habilidades.







Atualmente, diversos cursos da Uninter se beneficiam dos laboratórios portáteis. Na área de engenharia, por exemplo, os alunos dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação e Engenharia da Produção recebem LPIs específicos para cada disciplina. Os materiais são utilizados pelos estudantes para a realização de experimentos relacionados às áreas de eletricidade, eletrônica, automação, entre outras.



Além dos cursos de engenharia, outros cursos também se beneficiam dos laboratórios portáteis da Uninter.

Os estudantes de Comunicação (Jornalismo, Publicidade e Propaganda) também têm acesso a materiais específicos relacionados às suas áreas de estudo.







Os laboratórios portáteis da Uninter foram reconhecidos por sua qualidade e inovação. Durante a avaliação de reconhecimento dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação e Engenharia da Produção por parte do Ministério da Educação (MEC), os avaliadores atribuíram nota máxima aos LPIs da Uninter.



A Uninter se destaca por oferecer uma metodologia inovadora que vai além das aulas teóricas, proporcionando aos estudantes uma experiência enriquecedora. Os laboratórios portáteis são uma peça fundamental nessa abordagem. Os alunos praticam o que aprendem, desenvolvem suas técnicas e concluem o curso prontos para atuar na sua área.



Sobre a Uninter



O Centro Universitário Internacional Uninter é um dos maiores grupos do segmento educacional e uma das únicas instituições de educação a distância do Brasil credenciada com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC). Sediado em Curitiba (PR), já formou mais de550 milalunos e, hoje, tem mais de500mil estudantes ativos. Fora do Brasil, o Centro Universitário Internacional UNINTER oferece mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação EAD para brasileiros, com polos de apoio presencial localizados em Atlanta, Boston, Fort Lauderdale, Houston, Miami, Newark, Orlando, Salt Lake City e Washington-DC, nos Estados Unidos; Lisboa e Porto, em Portugal; Londres, Inglaterra; Milão, Itália; Madrid, Espanha; e em Nagoya e Toyohashi, Japão. 1-833-605-1255 | uninteramericas.com