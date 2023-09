4 novos empregos criados no setor de iGaming

As cartas da vida profissional estão sendo embaralhadas — e o iGaming é o ás na sua manga!

Nesse universo digital sem limites, não só florescem caça-níqueis cativantes e probabilidades de tirar o fôlego, mas também perspectivas de trabalho inovadoras que vão além da imaginação de muitos. Por exemplo, há os desenvolvedores de jogos dos mejores slots online que proporcionam aos jogadores uma experiência de jogo única.



Ou os designers de jogos que criam novos mundos de jogos ou o redator de conteúdo de iGaming que inspira as massas. Esse setor é um verdadeiro El Dorado para os aventureiros de carreira. Neste artigo, gostaríamos de apresentar aos nossos leitores quatro empregos interessantes desse setor.

Designers de jogos – mentes criativas para uma experiência de jogo inovadora



A profissão de designer de jogos tem se tornado cada vez mais procurada nos últimos anos, especialmente no setor de iGaming. Essas mentes criativas são responsáveis pelo desenvolvimento de jogos inovadores e divertidos que oferecem aos jogadores uma experiência inesquecível. Ao fazer isso, eles não só precisam usar a imaginação e o talento para criar conceitos, mas também têm habilidades técnicas para programar o jogo.



Como designer de jogos, você trabalha em estreita colaboração com outros profissionais, como programadores, designers gráficos e especialistas em som. Juntos, eles transformam ideias em realidade e criam uma experiência de jogo exclusiva. Em um setor que está em constante crescimento e evolução, os designers de jogos são cada vez mais necessários.



Novas tecnologias, como a realidade virtual ou a realidade aumentada, abrem possibilidades completamente novas para os jogos e, portanto, também exigem novas ideias dos designers.

Portanto, se você tem paixão por jogos e quer ser criativo, com certeza deve procurar essa profissão. Em um mundo repleto de inovações, sempre haverá espaço para novas ideias, o que também significa que a necessidade de mentes brilhantes continuará a crescer.



Testador de jogos: uma função indispensável no iGaming



O trabalho do testador de jogos é verificar a qualidade dos jogos antes de serem entregues aos clientes. Sua principal tarefa é identificar e corrigir erros e bugs. Para isso, ele precisa analisar e testar como os jogos funcionam para identificar e resolver quaisquer problemas. Eles fornecem suporte essencial aos desenvolvedores de jogos em vários estágios do processo de desenvolvimento.



Eles não apenas verificam a funcionalidade dos jogos, mas também examinam o design e o conteúdo dos jogos e oferecem feedback aos desenvolvedores para tornar o jogo ainda melhor. Além disso, eles podem ajudar os desenvolvedores a ter novas ideias para os próximos títulos de jogos.



Redator de conteúdo (iGaming) - produz conteúdo envolvente para a clientela



Os redatores de conteúdo combinam sua criatividade com conhecimento técnico e ferramentas para obter os melhores resultados. Eles são responsáveis por criar e gerenciar conteúdo de alta qualidade para cassinos on-line, sites de apostas esportivas e outras plataformas de iGaming. Esse conteúdo deve ser atraente, informativo e divertido para atrair clientes em potencial e mantê-los na plataforma.



Espera-se que eles tenham um profundo conhecimento do assunto e sejam capazes de escrever artigos, blogs, análises etc. de qualidade. Eles sabem exatamente como contar uma história e apresentar informações para manter os leitores interessados.



Boas habilidades de pesquisa e um entendimento básico dos conceitos de SEO também são uma grande vantagem. Como a demanda por conteúdo de qualidade continua a crescer, essa função oferece perspectivas promissoras para o futuro.



Programadores de jogos - eles tornam o jogo possível em primeiro lugar!



O setor de iGaming é um mercado competitivo que depende cada vez mais das habilidades dos programadores de jogos. A demanda por programadores qualificados é alta e há muitas oportunidades diferentes para os programadores entrarem no setor de jogos on-line. Suas tarefas incluem o desenvolvimento de jogos que estão disponíveis em cassinos on-line, em sites e em dispositivos móveis.

Isso inclui desenvolver a mecânica do jogo, projetar a interface do usuário, implementar gráficos e animações e programar o sistema de rede. Eles também trabalham com o restante da equipe para solucionar problemas e testar novos recursos. Assim como em outros empregos, os programadores de jogos precisam ter uma série de habilidades técnicas para impulsionar o desenvolvimento de jogos.



Eles devem ter excelentes habilidades de programação para programar o jogo de modo a

atender às necessidades e expectativas dos jogadores. Além disso, é obrigatório ter um bom

conhecimento de diferentes linguagens de programação (por exemplo, C++ ou Java)!



Como as partes interessadas podem começar a trabalhar no setor de jogos?



Para ter sucesso no setor de jogos em expansão, não há como deixar de ganhar experiência prática nesse campo desde cedo. Esse empolgante setor é conhecido por sua abertura para quem está mudando de carreira e para jovens que querem transformar sua paixão por jogos em uma carreira. Os estágios oferecem a maioria das oportunidades de entrada, mas, nos últimos anos, também foram abertos caminhos diretos para o setor de jogos.



Enquanto isso, há programas especiais de treinamento e cursos de estudo que visam facilitar o início de uma carreira no mundo dos jogos. Aqueles que se propuseram a concluir um estágio no setor de jogos no futuro têm duas opções. A maneira mais direta é concluir um programa de aprendizado ou de estudo duplo diretamente com uma empresa do setor.



Como alternativa, você também pode escolher uma profissão para a qual haja grande demanda no setor. Isso significa, por exemplo, que você pode concluir um aprendizado como programador em uma empresa que basicamente não tem nenhuma ligação com jogos. Após a conclusão bem-sucedida, você terá um certificado de treinamento qualificado em seu bolso e poderá se candidatar facilmente ao emprego dos seus sonhos no setor de jogos.



Os contatos podem abrir portas muito amplas! É importante estabelecer contato com diferentes pessoas do setor de jogos desde o início. Isso pode acontecer, por exemplo, em feiras internacionais de jogos, por meio de plataformas da Internet ou até mesmo pela mídia social.



Conclusão - O setor de jogos está aberto a novos talentos



O setor de jogos eletrônicos é um campo dinâmico, criativo e tecnologicamente avançado que oferece uma variedade de oportunidades de carreira lucrativas. Entrar nesse setor pode abrir muitas portas e proporcionar uma carreira gratificante, especialmente para jogadores apaixonados. Isso também é demonstrado pelo atual boom no setor de eSportes.



É importante envolver-se de forma prática nesse campo desde o início, para adquirir conhecimento abrangente e fazer contatos valiosos. Seja por meio de treinamento direto no setor ou por outros caminhos, o mundo dos jogos está aberto e pronto para receber talentos.