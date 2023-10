Saiba como se tornar um Engenheiro de Software

No Centro Universitário Internacional Uninter, brasileiros que vivem no exterior podem cursar engenharia de software em apenas quatro anos.

Você sabe por que a especialização em engenharia de software é vantajosa? Estamos falando de um

dos mercados mais promissores no meio digital, no qual o profissional precisa ser capacitado para

atender às demandas tecnológicas em empresas de todos os portes.



Segundo o Escritório de Estatísticas do Trabalho nos EUA, os empregos no desenvolvimento de

software devem aumentar em 25% até 2031, o equivalente a cerca de 162 mil vagas ao longo dos

próximos anos. Há uma enorme demanda para este tipo de profissional, e quanto mais qualificado, maior

a chance de ingressar neste mercado, que exige soluções práticas, rápidas e cada vez mais

automatizadas. A demanda promissora aliada aos contínuos avanços de novas tecnologias mostra que

nunca houve um momento melhor para explorar esta carreira, que se expande cada vez mais em todo o

mundo.



Por isso, a especialização é imprescindível para o engenheiro de software, que tem entre as suas

responsabilidades o desenvolvimento de soluções tecnológicas. Os brasileiros que vivem no exterior

interessados em se tornar um profissional desta área podem estudar no Centro Universitário

Internacional Uninter que oferece o curso superior de Engenharia de Software. O curso na

modalidade de ensino a distância tem a duração de quatro anos e concede o título de bacharel.



Saiba mais:



O curso de Engenharia de Software da Uninter é voltado para as seguintes linhas: desenvolvimento de

softwares, gestão de projetos de software, arquitetura, testes e demais atividades no ciclo de vida de um

software.



Frente a uma grande tendência para automatização dos serviços, o profissional se torna relevante para

atuar no desenvolvimento de sistemas web e aplicativos, bem como conhecer os vários níveis de

desenvolvimento do back-end(funcionalidades do sistema) ao front-end (aparência do sistema).



O curso também prepara o profissional para atuar no planejamento, desenvolvimento e manutenção de

softwares, utilizando as principais tecnologias e ferramentas disponíveis na atualidade.



Apesar deste mercado de trabalho contar com uma demanda consideravelmente alta de vagas de

emprego, há exigências. Com isso, muitas vezes sobram vagas, pois faltam profissionais especializados

e qualificados. Daí a importância de um curso superior de qualidade. Na Uninter, os alunos têm acesso

à utilização de softwares livres, bibliotecas digitais, parcerias com grandes players do segmento, tais

como Cisco, Amazon AWS e Microsoft. Estes diferenciais transformam o aluno em um profissional

qualificado para competir no mercado de engenharia de software.



Para se inscrever no curso de Engenharia de Software da Uninter, os interessados precisam apresentar

apenas um comprovante de endereço, comprovante de conclusão do ensino médio e um documento