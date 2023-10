Por que fazer uma pós-graduação?

Ampliar o conhecimento e alavancar a carreira estão entre as vantagens de ter uma especialização no currículo.

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigente, um curso de

no currículo há tempos deixou de ser um diferencial e se tornou algo essencial. Por conta das mudanças e avanços na tecnologia cada vez mais velozes, todo profissional, independentemente da área, precisa

acompanhar esse cenário de evolução e buscar atualização constante para não se tornar obsoleto.



É fundamental apostar na educação continuada e num

para se manter um profissional cobiçado no mercado e com chances de dar saltos maiores na carreira. O mais interessante é que, assim como acontece com a graduação, hoje já é possível cursar uma pós-graduação de ensino a distância. Em pouco tempo, você conquista um diploma que, além de complementar sua qualificação, vai turbinar seu currículo e proporcionar muito mais conhecimento.







Especialização é o tipo de pós-graduação lato sensu ideal para quem já está no mercado de trabalho e deseja aprofundar seus conhecimentos em determinada área e se tornar especialista, visando conquistar melhores oportunidades. Todos os graduados em cursos superiores — bacharéis, licenciados e tecnólogos — podem fazer uma pós-graduação EAD (ensino a distância).







A duração de uma pós-graduação a distância depende da carga horária do curso, mas é possível concluí-la a partir de 9 meses. O tempo máximo para a conclusão do curso é de dois anos e meio, contando da data da matrícula.







Se você já está inserido no mercado de trabalho e já tem certa experiência, a pós-graduação escolhida

deve ser compatível com a sua área de atuação, a fim de que as competências adquiridas agreguem

valor ao seu conhecimento prévio. Outro ponto fundamental é conferir a grade curricular e o objetivo do

curso para confirmar se a especialização ou o MBA condizem com as suas expectativas.



Para quem está migrando de carreira, a pós EAD também vale muito a pena, uma vez que você vai

adquirir conhecimentos de outra área em pouco tempo. O

disponibiliza 140 cursos de pós-graduação para os brasileiros que vivem nos Estados Unidos. De Gestão Comercial e Marketing Digital a Engenharia de Software para Dispositivos Móveis, os cursos estão distribuídos entre diversas áreas como Arquitetura, Direito, Serviço Social, Agronegócio, Neurociência, Psicologia, Educação, Negócios, entre outras.



Os cursos oferecem flexibilidade e conveniência para os estudantes que não precisam sair de casa, já

que as aulas são acessadas online. A lista completa de cursos de pós-graduação do Centro

O Centro Universitário Internacional Uninter é um dos maiores grupos do segmento educacional e uma das únicas instituições de educação a distância do Brasil credenciada com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC). Sediado em Curitiba (PR), já formou mais de550 mil alunos e, hoje, tem mais de500mil estudantes ativos.

200 cursos de graduação e pós-graduação EAD para brasileiros, com polos de apoio presencial localizados em Atlanta, Boston, Fort Lauderdale, Houston, Miami, Newark, Orlando, Salt Lake City e Washington-DC, nos Estados Unidos; Lisboa e Porto, em Portugal; Londres, Inglaterra; Milão, Itália; Madrid, Espanha; e em Hamamatsu, Nagoya e Toyohashi, Japão.