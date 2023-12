Especialistas preveem redução em até 1.5% nas taxas de juros para 2024

À medida que o fim de 2023 se aproxima, muitos começam a planejar o próximo ano. Seja fazer aquela viagem ao exterior, comprar um carro novo ou aquele imóvel dos sonhos. No entanto, com os juros altos dos últimos 2 anos, muitos ficam ansiosos para saber quando as taxas irão cair para valores mais acessíveis. Especialistas do Bank of America (BofA) deram uma previsão otimista para quem deseja comprar a própria casa em 2024.



A recessão que era esperada para 2023 não veio, pelo contrário, ocorreu uma estável desinflação ao comparar com os números registrados em 2022 (1). Muitas economias mundiais conseguiram crescer, gerando expectativa para que isso continue no próximo ano. Segundo o BofA Global Research, caso a desinflação persista, é seguro dizer que as taxas de juros vão começar a cair gradativamente a partir do segundo trimestre de 2024 tanto da Reserva Federal quanto do Banco Central Europeu.



Segundo a chefe do BofA Global Research, Candace Browning, após um 2023 que desafiou todas as previsões de recessão e quedas de juros, é esperado que o ano seguinte desenvolva mais

dentro do esperado, apesar de reconhecer os riscos de se prever a atuação do mercado financeiro.



Já o chefe da Global Economics, Claudio Irigoyen, segue a mesma linha ao afirmar que a expectativa é de que a inflação continue decrescendo ao redor do mundo, permitindo que muitos bancos centrais diminuam as taxas de juros a partir do segundo trimestre de 2024, evitando assim uma recessão global.



Segundo as previsões, espera-se que a diminuição das taxas de juros chegue a 0.25% a cada trimestre (2) , podendo chegar até 1.5% no ano e se estendendo até 2025, onde é esperado mais cerca de 1.25% de diminuição das taxas. No entanto é feito uma ressalva, 2024 é ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos. Dependendo das políticas econômicas do candidato vencedor, pode ocorrer influências nas taxas de juros.

Se o seu objetivo para o próximo ano é realizar o sonho da casa própria, não fique à espera de juros caírem ou não. Ao comprar um imóvel, você está construindo patrimônio, dolarizando os seus bens e deixando de gastar com aluguel. Com o passar dos anos o seu imóvel vai valorizar e poderá render grandes lucros no futuro caso decida revender.



A questão do juros é contornável, porque existe a opção de refinanciar o imóvel e conseguir melhores termos do que os que são apresentados atualmente. Então um imóvel que você pagaria por exemplo $300,000 hoje, pode valer $400,000 depois de alguns anos. Ao fazer os pagamentos mensais e adquirir mais equidade, você tem sempre a opção de refinanciar o valor restante quando os juros efetivamente diminuírem.



Para saber como se qualificar para um financiamento imobiliário no EUA, entre em contato com o Julio Silva Team e veja quais os requisitos e termos que você consegue para o financiamento.

