O jackpot especial da EuroMilhões será no dia 26 de janeiro

Você já ouviu falar no Super Sorteio da Euromilhões ou EuroMillions Superdraw? Essa loteria famosa, e muito especial na Europa, está com uma premiação mínima de €130 milhões e máxima de €250 milhões.



Se você ficou interessado, então se prepare, pois trouxemos todas as informações para você fazer suas apostas com toda a segurança.



Apesar de ser uma loteria da Europa, os brasileiros também podem participar e muitas pessoas ainda não descobriram isso. Sendo assim, vale a pena se informar e ser um dos primeiros a buscar resultados incríveis com estratégias especiais para o sorteio do Euromilhões.



Confira em seguida tudo sobre o jackpot especial da Euromilhões com essa super premiação que está dando o que falar na internet.





O jackpot especial da Euromilhões é uma premiação incrível que garante milhões em Euros, na casa dos 9 dígitos. O prêmio mínimo desse jackpot será de 130 milhões de Euros, e o máximo será de 250 milhões de Euros, que equivalem aproximadamente a mais de 1 bilhão de reais.



As regras funcionam exatamente como nos sorteios normais que já ocorrem. No entanto, os valores das premiações é que aumentam, valendo muito mais a pena concorrer ao prêmio nesses casos.



Esses sorteios especiais acontecem periodicamente, ou seja, você precisa sempre estar de olho para não perder. Justamente por isso você não deve perder a próxima oportunidade.



O próximo sorteio do jackpot especial da Euromilhões vai ocorrer no dia 26 de janeiro de 2024, portanto, dá tempo de você aprender mais sobre o prêmio e ainda garantir sua jogada a tempo.







Entrando no site da Euromilhões você irá marcar pelo menos 5 dezenas e então mais duas estrelas. As dezenas são numeradas de 1 a 50 e as estrelas de 1 a 12.



Essa aposta base custa R$17 e você pode jogar mais números ou de formas diferentes por um custo maior, para aumentar suas chances de ganhar.



Você ganha se acertar as 5 dezenas e 2 estrelas. No entanto, você também ganha

se acertar apenas dois números principais (são 13 faixas de premiação).



O jogo é simples, principalmente para os que já são acostumados com as loterias da Caixa como a Mega Sena.



Confira em seguida algumas outras formas de jogar que são boas estratégias para elevar as chances de ganhar o jackpot especial da Euromilhões.







A surpresinha pode ser uma interessante forma de testar a sua sorte na hora de

jogar no jackpot especial da Euromilhões. Quando você seleciona esse método, o

sistema escolhe automaticamente os seus números. Vale a pena experimentar essa

maneira diferente de jogar.





Ativando as apostas múltiplas Euromilhões você pode jogar até 15 dezenas e ou até 12 estrelas. Assim que você seleciona as apostas múltiplas e escolhe seus números, o sistema automaticamente faz todas as combinações possíveis e gera os jogos para que você possa realizar sua aposta sem nenhuma dificuldade.



Com mais dezenas, maiores são as chances de ganhar, mas o valor da aposta também sobe.







Jogar na Euromilhões custa apenas R$17 para fazer uma aposta simples. Caso você queira incrementar sua sorte, pode escolher ainda mais números. Os valores mudam conforme a tabela abaixo:





Como podemos perceber, tudo depende da quantidade de dezenas jogadas e de quanto em dinheiro você pretende apostar.





Existem algumas formas interessantes de otimizar os seus ganhos para o jackpot especial da Euromilhões. Sendo assim, vamos te apresentar algumas dicas valiosas para maximizar suas chances gastando menos.







Uma excelente maneira de gastar menos e ter acesso a muito mais chances de ganhar é entrar em um bolão. Sendo assim, você pode tanto montar o seu próprio bolão para convidar amigos e familiares, ou entrar em algum que esteja acontecendo no momento e comprar cotas.



O valor do prêmio do bolão depende do número de cotas. O valor total da premiação se divide entre todas as cotas e, a partir daí, se faz o cálculo final de quanto cada um irá receber.



Essa é definitivamente a forma mais simples e rápida de fazer a sua aposta com maiores chances possíveis e gastando o mínimo de recursos.







A Euromilhões já teve mais de 1700 sorteios realizados. Sendo assim, temos uma estimativa dos números que mais saem. Por exemplo, dentre todos, a dezena de número 21 é a mais premiada, já tendo aparecido em 194 sorteios. Em relação às estrelas, o número 03 já surgiu 347 vezes.



Vale a pena anotar essas dezenas e tentar fazer a sua fezinha na hora da sua jogada da sorte no jackpot especial da Euromilhões que corre ainda neste mês.



Lembre-se que além dessas, outras várias dezenas são premiadas em volume, ou seja, aquele seu número da sorte pode te entregar o grandioso prêmio de 250 milhões de Euros ainda em janeiro.







Sim! Brasileiros podem jogar e, inclusive, vários ganhadores de fora da Europa já conseguiram colocar as mãos em prêmios milionários dessa incrível loteria que é uma verdadeira febre em todo o mundo.

E como você descobriu hoje, jogar na EuroMilhões é super simples, fácil e custa apenas R$17 a aposta simples. Vale muito a pena testar a sua sorte, afinal, um prêmio como esse pode mudar completamente a sua vida.



Anote todas as dicas passadas aqui, inclusive as nossas estratégias especiais e se prepare para fazer o seu jogo a tempo de concorrer ao tão aguardado super jackpot da Euromilhões. E claro, para maximizar suas chances, convide amigos e familiares para poder participar junto com você em um dos bolões. Boa sorte e boas apostas!