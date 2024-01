Ano de Copas Continentais: quais são as seleções favoritas em 2024?

O ano de 2024 será muito especial para as seleções de futebol pelo mundo. Afinal, nesta temporada serão realizadas nada menos do que quatro competições continentais, dentre elas a Eurocopa, Copa América, Copa da Ásia e Copa Africana de Nações. As duas últimas, aliás, já programadas para começar na segunda quinzena de janeiro.

Com tantos craques em campo representando seus países, as disputas prometem ser eletrizantes do começo ao fim. Mas, entre todas as seleções participantes em cada torneio, quais são as principais favoritas ao título? Ao menos nas grandes casas de aposta online como a Betano, Argentina, Inglaterra, Japão e Marrocos são as equipes a serem batidas em seus respectivos continentes. No entanto, há muita gente boa na briga pelo caneco.

A 48ª edição do principal torneio de seleções da América do Sul será disputada nos Estados Unidos. Isso porque Conmebol e Concacaf entraram num acordo para realizar a competição em uma das três sedes da próxima Copa do Mundo, que acontecerá em 2026 também no México e Canadá. Com isso, além dos dez países sul-americanos, participarão ainda seis equipes das Américas do Norte, Central e Caribe.

Dentro de campo, o favoritismo é da atual campeã mundial, a Argentina de Lionel Messi. Líder isolada das Eliminatórias para a Copa, a equipe albiceleste aparece com odds a 2,75 para ficar com o seu 16º título da competição continental. Em busca do decacampeonato, o Brasil vem logo atrás com 3,00. Também dono de 15 taças, o Uruguai é cotado a 7,50, à frente de México (11,00) e Colômbia (13,00).

Na Europa, a briga é entre gigantes. Dos cinco países com melhores cotações, apenas a Inglaterra nunca foi campeã continental. Curiosamente, são os inventores do futebol os favoritos para a edição que será realizada na Alemanha. Depois de ser vice- campeão em pleno Wembley em 2021, o English Team tem a preferência dos apostadores com odds equivalentes a 4,50.

Já a bicampeã França (5,00) é a segunda na lista, depois de perder a decisão do último Mundial para a Argentina nos pênaltis. Na busca pelo tetra, os donos da casa aparecem em terceiro, cotados a 7,00, enquanto Portugal (8,00) brigará pelo segundo troféu e a Espanha (9,00) tentará desempatar a disputa com os alemães.

No continente asiático ninguém tem mais troféus do que o Japão. Únicos tetracampeões, os nipônicos não vencem a Copa local desde 2011, mas se depender do favoritismo na casa de apostas o jejum acabará em 2024. Isso porque a equipe aparece com uma cotação de 2,85 em caso de título e os concorrentes mais próximos são Coréia do Sul e Austrália, com valores a 6,00 e 7,00, respectivamente.

Ainda no top 5, Irã (7,50) e Arábia Saudita (9,00) são os próximos da lista e que podem surpreender na competição disputada no Qatar. Os anfitriões, inclusive, aparecem no sexto lugar, pagando 12,00. Vale lembrar que na última Copa do Mundo, disputada no próprio país, os cataris foram eliminados na fase de grupos perdendo os seus três jogos com sete gols sofridos e apenas um marcado.

Quem se classificou no grupo do Qatar no Mundial de 2022 foi Senegal, terceira seleção mais cotada ao título da Copa Africana de Nações. Os atuais campeões aparecem com odds no valor de 8,00, atrás da anfitriã Costa do Marfim (7,50) e do Marrocos (4,50), principal favorito e considerado a maior surpresa da última Copa do Mundo, chegando às semifinais e terminando com o espetacular quarto lugar.

A tricampeã Nigéria (8,50) é a quarta colocada nas expectativas dos apostadores, enquanto a Argélia divide a quinta posição com o maior campeão da história do torneio, o Egito, ambos cotados a 11,00. Dona de sete títulos do torneio, a equipe do craque Mohamed Salah, do Liverpool, ficou com o vice-campeonato em duas das últimas três edições, em 2021 e 2017.