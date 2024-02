Homem mais romântico do mundo diz que todos que vivem na Terra devem lhe ajudar a arranjar mulher

O escritor angolano Valdemiro de Faria, conhecido literariamente como "o homem mais romântico do mundo", autor do livro "Casamento do homem mais romântico que já existiu" (Wedding day of the most romantic man that ever lived), por estar solteiro e à procura de uma esposa, lança uma procura global, denominada "esposa com pés de fada" (rainha Ester 2).



"Não entendo como em pleno século 21, num mundo com sete bilhões de pessoas, EU esteja solteiro, as pessoas são culpadas, isso é egoísmo", diz.



"Não me apresentam mulheres, nem as vizinhas, nem pessoas na rua, nem na igreja, nem quando viajo, se sou feio, me falem", completa o escritor.



Valdemiro de Faria lança "o desafio de Ester", um desafio às mulheres solteiras para candidatarem-se para casar, segundo a bíblia.



As candidatas não podem calçar mais que 42, devem ser solteiras, de preferência sem filhos, não abaixo de 22 anos, romantismo mais valia, e conseguir lidar com homem que gosta de funge, gostar de rosas e jantar à luz de velas. Ser virgem é ideal, ter um mínimo de etiqueta, não pode ter por hábito falar com comida na boca.



As mesmas devem enviar foto ou também vídeo opcional a falarem de si, talvez juntar um poema, uma mensagem ou carta, enviar ao WhatsApp. +244 939 378 914.



Importante realçar que o livro do escritor contém 3 línguas no mesmo exemplar (chinês, português e inglês) livro de título "casamento do homem mais romântico que já existiu", o mesmo também menciona a história da bíblia da Rainha Ester que tornou-se rainha após vencer um concurso em que muitas candidatas competiram para ser selecionada pelo rei. Também tem livros cristãos como "Ultimate shortcut to heaven" (Avivamento neste mundo dos mortos vivos).

Wedding Day of the most romantic man that ever lived (Multilingual Edition): Valdemiro, Faria F, Conversation Books, A D I: 9789354725333: Amazon.com: Books