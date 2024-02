BRASILEIRO GANHA VICE-CAMPEONATO EM MUNDIAL DE SALSA NOS EUA

O dançarino e ator Diógenes Gonçalves ganhou recentemente o segundo lugar da categoria Rising Star Open Salsa Solo Men do campeonato Mundial The Summit 2024 que aconteceu em Orlando, EUA.

Esta foi a segunda participação de Diógenes na competição e sua quarta em mundiais. Apesar do pouco tempo em competições de nível internacional, o dançarino chamou atenção por sua evolução e técnica de um ano para o outro.

Mas tudo isso só foi possível devido à sua dedicação, disciplina e superação. Morando há 7 meses em Miami, o brasileiro começou sua temporada em solo americano dividindo seu tempo entre ensaios, aulas para aprimorar seus conhecimentos e trabalhando em uma loja de produtos brasileiros para que pudesse se manter no país e seguir adiante com seu sonho.

Muito feliz com o resultado, Diogenes pode dizer que está muito grato por tudo que precisou superar para chegar até o pódio. E mais que isso, depois de muito suor e trabalho agora pode dizer a todos que está realizando o seu sonho de poder viver de sua arte em solo americano.

Além desta colocação, em 2023 o brasileiro ganhou o primeiro lugar na categoria solo de salsa no campeonato internacional ALL Dance e participou da abertura de shows de renomados cantores.

No Brasil, o dançarino já participou de vários festivais e competições e tem em seu currículo o segundo lugar na categoria Salsa Solo Masculino no Dance Open 2022, o primeiro lugar na categoria Pro Am do Brasil Latin Open 2018, o segundo lugar categoria Pro Am do Brasil Latin Open 2017, o primeiro lugar no festival de Dança IDN 2018 e o segundo lugar no festival Divino Passos 2018.

Como dançarino, Diogenes iniciou seu contato com a arte já na fase adulta em workshops de Ballet na escola Andrea Bahlis e em seguida foi para dança de salão tendo todo seu aprendizado na Carine e Rafael Dance School. Além disso, participou do espetáculo Lambar com a OW Dance Company e fez parte da companhia de dança árabe 1001 Noites.

Em seu currículo também encontramos vários trabalhos como coreógrafo, ator e dançarino de produções teatrais e audiovisuais, entre eles: O Cangaceiro/Netflix, Atma , Os Tropicalistas, O Crime Cor de Rosa e a Coroação de Cinderela. E antes de seguir para o The Summit fez parte do casting de atores do Parque da Mônica em São Paulo.