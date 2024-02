Como evitar apostar com o coração: 6 grandes dicas

Apostas esportivas viraram uma grande paixão nacional dos brasileiros e cada vez mais

apostadores buscam formas de potencializar as chances de acertar um palpite. Uma das

maiores dificuldades é não se deixar levar pela emoção e manter a calma.



E é isso que vamos tentar mostrar no artigo a seguir, explicando seis dicas que podem ajudá-lo a não apostar com o coração e evitar que se coloque em riscos de fazer um palpite ruim levado pela emoção do momento.



1 - Estude o evento em que quer apostar



Sempre que for fazer uma aposta pré-match (ou seja, antes do evento começar), aproveite o tempo que tem para analisar os times/competidores que vão se enfrentar. Em um esporte coletivo, como futebol ou basquete, veja como estão as escalações, se algum jogador importante está fora, o momento das equipes e coisas assim.



Preste atenção também ao retrospecto de cada time dentro e fora de casa, o contexto em que eles chegam para a partida (se um time precisa desesperadamente da vitória) e os pontos fortes e fracos de cada time, afinal, isso pode ser o diferencial, ainda mais no futebol onde um único lance pode definir o resultado de um jogo.



2 - Não aposte no seu time do coração



Essa é uma dica bastante óbvia, mas que tem um valor muito grande. Todos nós somos apaixonados por esporte e fãs de um ou mais times, algo que é muito legal e que faz com que torcer seja tão emocionante. A questão é que isso não combina em nada com apostas esportivas.



Evite sempre palpitar em eventos que envolvam algum time ou esportista do qual é fã. Isso porque, independentemente da situação, o seu julgamento estará poluído. O time está ganhando e jogando bem? Você vai acreditar que ele vai ganhar mais um jogo, não importa o adversário e o contexto da partida.



A equipe vem jogando mal? Você também vai achar que ela vai perder a partida a qualquer custo, não importando se o adversário vive igualmente um momento ruim. Enfim, os riscos são muito grandes e você não deve corrê-los.

3 - Valorize as apostas ao vivo



Antes de um evento começar, nós precisamos prever o que vai acontecer enquanto ele rola e é claro que esse julgamento pode ser contaminado com nossas emoções, é totalmente normal e inevitável. Tem uma forma de minimizar isso: apostando ao vivo.



Sempre que achar que um palpite que está prestes a dar pode não estar sendo o mais racional possível, aproveite para esperar mais um pouco, acompanhar o evento ao vivo e apostar de acordo com o que está vendo que está acontecendo.



Isso vai ajudar em muito a diminuir as chances de deixar se levar pela emoção e perder dinheiro com um palpite ruim.



4 - Perder faz parte



Falando em perder dinheiro, isso faz parte da vida de um apostador esportivo. Você pode se preparar o máximo que conseguir, registrar um palpite super consciente e ainda assim ver aquela aposta sendo perdida. Essa é uma das partes mais dolorosas e emocionantes deste meio e temos que lidar com isso.



E como lidamos? Aceitando a derrota. Um dos maiores erros dos jogadores é o famoso “tilt”, expressão que significa algo como “perder a cabeça”. Isso acontece quando você perde uma aposta e decide a qualquer custo apostar ainda mais para recuperar esse dinheiro.



Normalmente, as pessoas fazem isso no impulso, o que as leva a escolher um evento em que conhecem pouco do contexto, façam apostas arriscadas para ter alto valor e, acredite, resulta em uma nova perda. Isso vira uma bola de neve que termina em saldo zero na sua conta no site.



5 - Divirta-se apostando



Não leve as apostas como um modo de vida ou profissão, isso é bem perigoso e pode acabar fazendo com que você se envolva emocionalmente com elas. No fim, o resultado de um palpite nunca está em suas mãos e não há nada que possa fazer para mudar isso.



Se quer apostar, escolha uma casa de apostas que ofereça um bom bônus de boas-vindas para ganhar um pouco mais de saldo para palpitar e faça isso de forma leve. Recomendamos o código promocional Melbet para que comece a jogar em uma plataforma segura, fácil de usar e com ótimas promoções.

6 - Acompanhe as estatísticas de um evento



Essa dica vai muito de encontro com a 1º que demos, mas é importante ressaltar que informações nunca são demais. Se um evento que quer apostar já tiver iniciado, dê uma olhada nas estatísticas. Quem está mais próximo de vencer? No futebol, por exemplo, posse de bola, finalizações, ataques perigosos e escanteios podem (às vezes) indicar favoritismo para um dos times.



Uma série de sites e contas em redes sociais fazem esse trabalho de coletar estatísticas de times e jogadores e é sempre bom estar de olho para potencializar as chances de dar um bom palpite.