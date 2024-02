Ator britânico Kingsley Ben-Adir conta a experiência em interpretar a lenda musical Bob Marley

Já em cartaz nos cinemas de todo o país o filme biográfico "Bob Marley: One Love". O filme biográfico, dirigido por Reinaldo Marcus Green, conta a história de Robert Nesta Marley, mais conhecido como Bob Marley, grande ícone do reggae. O filme relembra os importantes feitos do cantor para seu país, assim como as dificuldades que sua família e conhecidos passaram. No elenco estão Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton, Michael Gandolfini, entre outros.

Eu tive a oportunidade de conversar com o ator britânico, via Zoom, onde ele irradiava uma vibração relaxada e serena e compartilhou sua experiência em interpretar Bob Marley, as interações com a família e muito mais. Logo de início, ele admitiu que foi bem cauteloso em aceitar o papel, já que não sabia cantar nem falar o dialeto de Bob Marley. Mas, depois de estudar e entender o que seria necessário para retratar o lendário cantor de forma autêntica na tela grande, ele se convenceu.

Jana Nagase - Como você foi a abordagem para interpretar Bob Marley?

Kingsley Ben-Adir - Não foi fácil. Felizmente, há muita história sobre ele disponível. Então, foi por aí que comece. Há muito para entender sobre Bob Marley além do que sabemos da música. Ele era um artista incrível, claro, mas também era um trabalhador, um ativista e um gênio.

Jana - Você disse que não cantou no filme. Qual foi a razão por trás desta decisão?

Kingsley - O fato é que ninguém consegue cantar como Bob Marley. Ele cantava com a alma, com as entranhas. Cantar era sua vida, ele deu sua vida para isso. Algo que eu não iria conseguir replicar ou recriar. Eu não consigo alcançar os níveis de voz que ele tinha. Ele se comunicava com o público de uma maneira única e fez todo o sentido usar a voz de Bob Marley nas cenas dos shows. Meu maior desafio não foi tentar cantar como Bob, mas sim combinar sua energia e paixão. Espero ter feito justiça a ele.

Jana - Como foi trabalhar ao lado de Lashana Lynch, que interpreta Rita Marley, e criar a química perfeita?

Kingsley - Nós nos demos bem imediatamente. Nos conhecemos seis meses antes do início das filmagens, então tivemos tempo de construir um relacionamento e encontrar essa química. Lashana é simplesmente incrível e tornou meu trabalho muito mais fácil. Trabalhamos bastante para trazer o máximo de dignidade e amor para Bob e Rita.

Jana - A música de Bob Marley está impressa no DNA de muitas pessoas em todo o mundo. Em que momento você entendeu a mensagem que ele queria transmitir através de sua música?

Kingsley - Foi um estudo de música. O processo nunca foi tipo: "Agora, eu sei!" A única coisa em que eu tinha confiança [ou tomei uma decisão com a família e amigos de Bob] era uma espécie de versão de quando Bob está cantando e criando música, ele está a serviço de outra coisa. Ele está tentando se conectar com algo bastante profundo em termos de suas crenças espirituais. Eu nunca serei capaz de copiar isso. Eu só precisava encontrar minha própria versão para me conectar com a sua música e sempre senti que Bob estava cantando para salvar sua própria vida quando estava no palco. Você não consegue encontrar imagens de Bob em um show onde ele não esteja totalmente energizado ou engajado. Algo que notei foi que os olhos de Bob sempre estavam fechados quando ele cantava.