A influência dos Estados Unidos nos gostos esportivos brasileiros

Não existe muita dúvida, a sociedade brasileira cresceu sob fortes influências exteriores, especialmente dos Estados Unidos, de onde vieram muitos gostos e costumes dos brasileiros. Do cinema à culinária, do trabalho ao esporte, os reflexos adquiridos dos estadunidenses é notável.



É indiscutível que o Brasil é o país do futebol, onde a modalidade domina os corações e mentes, sendo de longe a mais assistida e acompanhada pelos brasileiros. No entanto, das várias influências absorvidas dos Estados Unidos, os esportes são uma das mais fortes.



A seguir, conheceremos três exemplos de esportes tradicionalmente norte-americanos que conquistaram um espaço no coração dos brasileiros.







O basquete, que foi criado pelo canadense James Naismith, porém nos Estados Unidos, ganhou destaque no cenário esportivo rapidamente. Primeiro foram as escolas e universidades norte-americanas, em seguida, a expansão foi global.



O sucesso da NBA (National Basketball Association) contribuiu significativamente para a popularização do jogo no Brasil ao desfilar com os melhores jogadores do mundo e também contar com talentos brasileiros, o primeiro foi Rolando Ferreira, em 1988, e depois vieram craques como Nenê Hilário e Leandrinho, que chegou a vencer o prêmio de Melhor Sexto Homem da temporada 2006-07.



O basquete não é o esporte mais popular na terra do Tio Sam, porém, é o mais globalizado, sendo praticado nos quatro cantos do planeta. No Brasil, o amor pelo jogo se faz presente nos números de audiência, segundo o IBOPE, 50 milhões de brasileiros são espectadores fiéis da modalidade.



A própria NBA tem o Brasil como um dos seus mercados mais importantes e a cada ano, quando começam os playoffs, a liga monta a NBA House, um espaço dedicado aos fãs com uma série de atividades e atrações. O local é uma espécie de templo do basquete e convida os apaixonados a viver a experiência das finais de forma especial.



Um dos jogos de cartas mais populares do planeta tem suas origens na Europa, porém, foi a

versão criada no Texas que conseguiu conquistar os cassinos de Las Vegas e elevou o

patamar da modalidade, quando o poker se tornou um jogo global.



No Brasil, o jogo chegou por meio da ESPN, que transmitia o principal campeonato da

modalidade: a World Series of Poker (WSOP). Com finais eletrizantes e blefes históricos, o

título começou a cair no gosto dos brasileiros a ponto de se tornar um passatempo praticado

em reuniões de amigos.



Nos últimos anos, o poker conquistou um novo território, o online. Através de plataformas

especializadas, o jogo foi apresentado nas suas mais variadas versões, com destaque para aTexas Hold’em, que conquistou o mundo, além da apresentação de conteúdos educativos

sobre a modalidade, como regas, valor das combinações, posição na mesa e o mais

importante: as melhores estratégias.







O Brasil é um país que ama o futebol jogado com os pés, no entanto, existe um lugar no

coração para a versão estadunidense. A principal liga norte-americana, a NFL (National

Football League) tem se tornado um fenômeno de audiência em terras verde e amarelas.



O jogo em si tem pouca ou nenhuma relação com o futebol que conhecemos, porém, é rico em detalhes, força bruta, precisão e estratégia. Todos esses ingredientes tornam a NFL um deleite para os fãs de esportes, que podem acompanhar os melhores do mundo esbanjando talento a cada rodada.



O destaque fica para o Super Bowl, a grande final da NFL, uma dos eventos esportivos mais relevantes do planeta. O jogo que decidiu o campeão da temporada 2022-23 foi transmitido para mais de 190 países e o Brasil foi um dos destaques, com audiência de 2,5 milhões de espectadores.



A influência dos Estados Unidos nos gostos esportivos dos brasileiros é multifacetada, refletindo o fenômeno que ocorre em solo norte-americano, com cada modalidade segmentando seus fãs, porém, com um grupo de apaixonados que transitam por todas as modalidades.



A popularidade dessas modalidades cresceu devido às transmissões da ESPN e Fox Sports, e com o crescimento de plataformas de streaming e a nacionalização dos narradores e comentaristas, a tendência é de uma nova expansão, dessa vez atingindo uma nova geração de entusiastas do esporte.