RELAÇÕES INTERNACIONAIS: UM CURSO, VÁRIAS POSSIBILIDADES

O curso superior de Relações Internacionais pode preparar profissionais para carreiras em muitas áreas,

incluindo política, diplomacia, educação, entre outras. Ao conquistar o diploma de um internacionalista, o

profissional entra no mercado de trabalho com um conjunto de habilidades flexíveis que podem ser

aplicadas de várias maneiras. Segundo a plataforma de vagas de empregos Indeed, a demanda por

pessoas com esse diploma continua a crescer, especialmente à medida que o mundo experimenta

mudanças e eventos sem precedentes. Este curso fornece insights exclusivos e a flexibilidade para se

adaptar a uma variedade de planos de carreira, independente do endereço físico do profissional que se

encontra apto para atuar no mercado global. Não é à toa que o curso tem alta popularidade entre

brasileiros imigrantes, já que muitos programas de graduação em relações internacionais exigem ou

encorajam fortemente os alunos a passar um tempo no exterior, uma vantagem para aqueles que já

vivem fora do Brasil.



Mas o que realmente um internacionalista faz?



Seu perfil normalmente é de um profissional multidisciplinar, atualizado, com a habilidade de entender os

fenômenos internacionais e suas aplicações ao mundo dos negócios.



As relações internacionais permeiam quase todos os aspectos do mundo atual interconectado.

Consequentemente, instituições de todos os setores — privadas, governamentais, sem fins lucrativos e

intergovernamentais — supervisionam essas relações. O que varia, no entanto, são as funções

específicas dos especialistas que representam essas instituições.



Os empregos de relações internacionais são mais bem organizados por setores público (governo) e

privado (empresa):



Carreira pública – o internacionalista encontra um mercado de trabalho que vai de organizações

internacionais e Ministérios das Relações Exteriores e da Indústria ao Comércio Exterior e Serviços,

Agência de Inteligência, Estados federados, municípios e paradiplomacia.



Carreira privada – este profissional está apto para trabalhar em empresas, multinacionais,

transnacionais, instituições particulares de pesquisa e ensino, organizações não governamentais,

organizações não governamentais internacionais, assim como organizações sem fins lucrativos.



Ao estudar como o mundo funciona e como a política, a cultura e a economia impactam o sistema global,

o bacharelado em relações internacionais pode se especializar em um tema determinado: desde a

segurança global aos direitos humanos. Não há dúvidas de que ter uma afinidade por línguas e aprender

outros idiomas é extremamente importante.



Quero ser um internacionalista, por onde começo?



A educação é sem dúvida o primeiro passo. Você sabia que em menos de quatro anos pode se formar

em Relações Internacionais? O curso que faz parte do portfólio do Centro Universitário Internacional

Uninter é bastante procurado pelos brasileiros que vivem no exterior. No Brasil, a Uninter foi a primeira

instituição a lançar o curso de Relações Internacionais na modalidade Educação a Distância. O curso foi

avaliado pela comissão técnica do Ministério da Educação e recebeu a nota máxima: 5, uma garantia de

excelência no ensino. Muitos brasileiros que moram fora do Brasil e dominam outros idiomas, como

inglês ou espanhol, optam por uma carreira de internacionalista. E com seu diploma universitário na

mão, não há limites para uma carreira de sucesso.



