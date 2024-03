Heróis Eternos é a nova série documental da Record Internacional

A Record Internacional estreia, no próximo dia 27 de março, a série documental Heróis Eternos, uma produção original e exclusiva que leva o telespectador a uma jornada pela história dos personagens bíblicos que marcaram a Humanidade.

Com a participação de jornalistas da Record Internacional nos Estados Unidos, Portugal, Moçambique e Cabo Verde, a série percorre paisagens de tirar o fôlego pela Terra Santa, como o Mar Morto e o Deserto do Negev.

São mais de 50 locais visitados em Israel e em cidades palestinas, situadas na Cisjordânia, como Jericó – a cidade mais antiga do mundo – e Hebrom – local onde estão as tumbas dos patriarcas e das matriarcas, como Abraão e Sara, Jacó e Lia.

Uma expedição de meses pelos cenários sagrados da Terra Santa, onde nasceram e viveram os maiores heróis da Fé da história. Esses personagens milenares são de grande importância e se destacam por terem sido “homens dos quais o mundo não era digno”.

"A gente imagina uma fé perfeita, inabalável, e esses personagens que são chamados de grandes heróis da Fé enfrentam percalços, com fraquezas humanas como as nossas, por isso eu os acho tão fascinantes, porque eles são como nós", observa o historiador André Reinke.

Em 21 episódios, a série documental traz entrevistas com renomados especialistas em história, arqueologia e teologia, que revelam o porquê desses personagens terem se tornado grandes heróis. Entre os entrevistados estão Luiz Sayão, mestre em Hebraico; Eli Shukron, arqueólogo israelense da Autoridade de Antiguidades de Israel; Dr. Eyal Meiron, historiador e autor de livros universitários em Israel; Aline Szewkies, especialista em História de Israel; e outros grandes nomes.

O documentário traz evidências arqueológicas que comprovam a existência e os feitos desses homens e mulheres extraordinários.

A série é um convite para uma viagem no tempo, para desbravar as histórias de fé, coragem, sacrifício e milagres que marcaram gerações e inspiram milhões de pessoas até hoje.

“Muitas vezes lemos sobre Abraão, Isaque, Israel, Gideão e outros grandes heróis bíblicos, mas nesse documentário poderemos visitar os lugares onde eles estiveram, entender um pouco sobre o seu dia a dia, conhecer sobre seus medos, seus receios, suas fragilidades, mas também veremos sua confiança, paciência, força e perseverança em dar ouvidos, obedecer e crer, como que vendo Aquele que é invisível, o Deus de Israel. Esse documentário é sobre tudo isso e muito mais, com uma linguagem moderna e em um formato jornalístico e investigativo” - destaca Wilon Cardoso, COO da Record Internacional.

Não perca a estreia de Heróis Eternos, no dia 27 de março, na Record Internacional. A série será exibida diariamente na grade da programação em português, na América, Europa, Inglaterra, África e Ásia. Nos Estados Unidos e no Canadá, o documentário será exibido às 9:45 da noite (pelo horário de Nova York), logo após o Jornal da Record - pelas principais operadoras de TV do país, como a Dish, a Xfinity Comcast, a SlingTV, a Astound e a Optimum. No Canadá, pela Toober, Bell e Rogers.