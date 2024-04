Documentário Heróis Eternos faz première exclusiva no Sul da Flórida

Nova série documental da Record Internacional estreia na televisão nesta quarta nos Estados Unidos e Canadá. Veja como assistir

Em uma noite memorável, a Record Americas promoveu a pré-estreia do documentário "Heróis Eternos" no Regal Cinemas de Dania Pointe, marcando um momento significativo para a comunidade brasileira no Sul da Flórida.

O evento, realizado na terça-feira (26), contou com a presença de mais de 160 convidados, entre eles, jornalistas das mídias locais, influenciadores digitais, representantes religiosos, além de clientes da Record Americas. A pré-estreia também foi prestigiada por filhos de imigrantes brasileiros.

“Heróis Eternos” é o mais novo documentário idealizado pela Record Internacional. A produção bíblica narra a trajetória de grandes heróis que deixaram suas marcas na História e inspiram gerações.

A première contou com a exibição do episódio inaugural e final. A série, que consiste em 21 episódios, promete ser uma fonte de inspiração, destacando histórias de coragem e determinação que ressoam até os dias atuais.

Para este projeto, a Record dos Estados Unidos, Portugal, Cabo Verde e de Moçambique enviou jornalistas especiais a Israel. Durante meses, as equipes estiveram em expedição pelos locais sagrados da Terra Santa, de norte a sul do país, para levar o telespectador a uma viagem no tempo. O documentário percorre paisagens deslumbrantes como as montanhas do Deserto do Negev e o Mar Vermelho, próximo à Península do Sinai.

A produção original é um convite para redescobrir a história através de evidências arqueológicas que transcendem o tempo. São mais de 50 locais visitados, onde nasceram e viveram os maiores heróis da Fé da história. Esses personagens milenares são de grande importância e se destacam por terem sido “homens dos quais o mundo não era digno”.

Este evento exclusivo antecede a estreia oficial do documentário na televisão, que aconteceu na quarta-feira (27), exclusivamente nos Estados Unidos e Canadá. A série será transmitida diariamente às 21h45, horário de Nova York, pelas principais operadoras de TV dos Estados Unidos, como a Dish, a Xfinity Comcast, a SlingTV, a Astound e a Optimum. E no Canadá, pela Toober, Bell e Rogers.

A série também será exibida na grade da programação em português na Europa, Inglaterra, África e Ásia.