UNINTER participa da Expo Brazil em Orlando

Nos próximos dias 6 e 7 de abril, o Centro Universitário Internacional UNINTER participará da Expo Brazil, evento anual que visa conectar e apoiar a comunidade brasileira em Orlando, na Flórida.

Há 28 anos no Brasil e sete anos nos Estados Unidos, a UNINTER oferece mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação aos brasileiros que vêm transformando suas vidas por meio da educação. Com mais de 650 mil alunos formados e, atualmente, mais de 550 mil estudantes ativos, a UNINTER é uma das únicas instituições de educação a distância do Brasil credenciada com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC).

A participação da UNINTER na Expo Brazil 2024 firma o seu compromisso de levar ensino superior para os brasileiros onde quer que estejam, realizando o sonho do diploma universitário dos brasileiros que hoje também vivem em Orlando e adjacências. A educação tem um papel fundamental para a conquista de bons empregos e a condição de imigrante não deve se tornar um empecilho para essa conquista.

Durante os dois dias de evento no Osceola Heritage Park Convention Center, ao visitar o stand da UNINTER, os visitantes poderão conhecer melhor as opções de cursos oferecidos pela instituição e esclarecer dúvidas.

“Muitas vezes os brasileiros que deixam o país, em busca de melhor qualidade de vida no exterior, abandonam ou interrompem a realização de um outro sonho, que é conquistar o diploma universitário. O ensino a distância chegou para democratizar de vez o acesso ao ensino superior e a UNINTER quis estender este acesso a uma educação de qualidade também aos imigrantes brasileiros que hoje vivem nos Estados Unidos”, afirma o CEO da UNINTER USA Raul Picler.

Por que estudar na UNINTER?

O ensino superior é um dos principais impulsionadores do desempenho, prosperidade e competitividade do crescimento nas economias nacional e global, garantindo melhores salários e mais vagas para os profissionais. Uma das principais vantagens de estudar na UNINTER é saber que você terá acesso a um ensino de qualidade que lhe proporciona a flexibilidade de estudar quando e onde quiser. Isso graças ao ambiente virtual de aprendizagem moderno e intuitivo pelo qual os alunos podem acessar suas aulas direto de seus dispositivos digitais, desde laptops e tablets a celulares. Basta estar conectado à internet. Com mensalidades acessíveis, a UNINTER disponibiliza de forma gratuita livros digitais aos seus alunos. Alguns cursos ainda contam com os chamados laboratórios portáteis — um conjunto de ferramentas específicas que contribuem com a aprendizagem prática em qualquer lugar.

É importante ressaltar que um curso superior a distância passa por um rigoroso controle de qualidade do Ministério da Educação (MEC) do Brasil, exatamente como acontece com os cursos presenciais, e as duas modalidades são reconhecidas da mesma forma. Após a graduação, o diploma é reconhecido pelo MEC, o que significa que você pode trabalhar para qualquer empresa brasileira.

Este mesmo diploma, dependendo do curso, pode ser validado também nos Estados Unidos. Há inúmeras instituições privadas que oferecem avaliação de equivalência de diploma por meio de serviços de avaliação de credenciais. A NACES (Associação Nacional de Serviços de Avaliação de Credenciais, naces.org), por exemplo, disponibiliza uma lista de instituições que podem ajudá-lo.

“A Expo Brazil oferece uma ótima oportunidade para falarmos diretamente com membros da comunidade brasileira de Orlando e desenvolver novos negócios”, diz o Gerente de Negócios Internacionais da UNINTER, Fabiano Ozique dos Santos que também estará presente.

Visite o Stand 60 da UNINTER na Expo Brazil 2024 e dê o primeiro passo para transformar a sua vida e conquistar o sonhado diploma universitário. Para saber mais sobre os cursos disponíveis, visite uninteramericas.com

Quando: 6 e 7 de abril

Onde: Osceola Heritage Park Convention Center (1901 Chief Osceola Trail, Kissimmee, FL 34744)

Stand: 60

Ingressos: www.eventbrite.com/e/expo-brazil-2024-tickets