Banco Itaú lança consórcios para brasileiros nos Estados Unidos

Solução financeira acessível e segura para investimentos no país americano



Em um movimento estratégico para atender às necessidades financeiras da comunidade brasileira nos Estados Unidos, o Banco Itaú lançou uma nova linha de produtos: consórcios especialmente desenvolvidos para brasileiros que residem no país norte-americano.



Com o objetivo de oferecer uma alternativa acessível e segura para investimentos, os consórcios do Banco Itaú possibilitam a aquisição de bens como carros, imóveis e até mesmo a oportunidade de investir em novos negócios, tudo de forma planejada e transparente.

Segundo Aleandra Assis, consultora responsável e representante das operações internacionais do Banco Itaú, "Os brasileiros nos Estados Unidos muitas vezes enfrentam desafios ao tentar acessar produtos financeiros em um país estrangeiro. Com os nossos consórcios, queremos facilitar o acesso a soluções financeiras confiáveis e adequadas às suas necessidades."

Os consórcios do Banco Itaú oferecem flexibilidade de pagamento, com prazos e parcelas adaptáveis ao perfil de cada cliente, proporcionando uma experiência personalizada e sob medida para quem busca investir no futuro.

Para mais informações sobre os consórcios do Banco Itaú para brasileiros nos Estados Unidos, os interessados podem entrar em contato com a representante oficial através dos canais de atendimento disponíveis para conhecer mais detalhes sobre essa nova oferta financeira.