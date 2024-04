LUIZA PROCHET CONQUISTA O PÚBLICO NOS EUA COM SEU TALENTO!

A menina Luiza Prochet é brasileira e nasceu numa família de músicos. Desde cedo mergulhou no mundo da dança e do teatro, e ainda criança se aventurou também na música em palcos de programas brasileiros. Aos 13 anos de idade ela foi destaque no Programa "The Voice Kids", da TV Globo - Brasil, onde encantou Ivete Sangalo com sua habilidade vocal. Isso levou Ivete a convida-la para integrar o elenco de um de seus DVDs.

Desde então Luiza buscou aperfeiçoar suas habilidades e começou a estudar numa renomada escola de música e artes cênicas em Miami. Participou de muitos trabalhos nos palcos americanos, se destacou em vários musicais famosos como "School of Rock", 'The Sound of Musica" etc. Sua arte se estendeu também ao cinema, onde trabalhou com dublagens em estúdios da Disney e FOX.

Atualmente, com 21 anos, essa multifacetada artista (cantora, atriz e sapateadora) já é considerada uma das mais promissoras vozes da sua geração, considerada uma revelação no universo da música brasileira e internacional.

Nos últimos anos, Luiza realizou vários trabalhos e shows, levando sua voz a um numeroso público nos EUA, sempre acompanhada de seu pai, um dos maiores baixista da América Latina.

Na semana passada terminou a temporada do musical "We Will Rock You", onde

ela participou desde a estréia.

Luiza Prochet agora está se dedicando a explorar a Bossa Nova, com sua assinatura contemporânea e única. Ela apresentará em breve um rico e novo repertório no prestigiado "The Black Room Box", em Miami, com gravações ao vivo das performances, que serão lançadas também em vídeo em plataformas de streaming e nas mídias.

Para acompanhar os trabalhos e a agenda de shows da cantora, acesse sua página no instagram @luizaprochetoficial.