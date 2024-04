Brazilian Voices apresenta "Jazz Across Cultures" no Sunrise Civic Center Theatre

Brazilian Voices, o aclamado grupo vocal feminino, apresenta "Jazz Across Cultures", destacando a importância do jazz como uma linguagem internacional que constrói conexões e inclusão comunitária por meio de experiências musicais ao vivo. Este concerto apresenta as múltiplas influências dentro do Jazz e do Pop, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ao longo dos últimos 60 anos.

O tema do concerto que explora a influência mútua do samba, bossa nova e jazz americano contará com o "Girl Choir of South Florida" como convidadas especiais, e o repertório incluirá músicas de Antonio Carlos Jobim, Gershwin, Milton Nascimento, Cole Porter, entre outros.

Através do concerto "Jazz Across Cultures", o Brazilian Voices busca promover a compreensão mútua, o respeito e a troca de experiências. O coral comovente do Girl Choir promete elevar a performance.

"Com esta colaboração, pretendemos trazer o melhor de nossos mundos e fazer parte de uma importante comunidade de mulheres talentosas no Condado de Broward", disse Loren Oliveira, diretora de projeto do Brazilian Voices.

"Estamos encantados em colaborar com o Girl Choir of South Florida. As vozes puras das meninas, sob a direção da enérgica brasileiro-americana Silvia Aycock, irão infundir nossa performance com um novo elemento e vitalidade", disse Beatriz Malnic, diretora musical do Brazilian Voices.

O concerto acontecerá no Sunrise Civic Center Theatre, localizado em Sunrise (10610 West Oakland Park Blvd, Sunrise FL 33351), em 27 de abril, às 19h, para o público em geral. Os ingressos estão à venda por $20.

Onde/Quando/Ingressos:

Sunrise Civic Center Theatre de Sunrise

10610 West Oakland Park Blvd

Sunrise, FL - 33351

27 de abril de 2024, às 19h

Os ingressos podem ser adquiridos online em www.sunrisefl.gov/theatre , por telefone (954) 747-4646 ou pessoalmente na bilheteria do Teatro.