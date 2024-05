Que tal se tornar um profissional de coaching?

Uma das ferramentas mais poderosas no desenvolvimento humano atualmente é o

coaching. O processo visa elevar a performance de um indivíduo, grupo ou empresa,

levando as organizações aos níveis máximos de desempenho. Além disso, muitas pessoas

buscam os serviços de um coach para ajudá-las a ter uma vida melhor, ser mais feliz, ter

melhores relacionamentos, planejar sua carreira e alcançar sucesso financeiro.



Um coach de desenvolvimento pessoal fornece apoio e orientação para uma variedade de

atividades pessoais e profissionais. Se você tem interesse em desenvolver uma carreira

ajudando outras pessoas a realizarem seu potencial, deve considerar matricular-se em um

curso superior. Mas antes, saiba mais sobre a importância dessa profissão.



O que faz um profissional de coaching?



A essência do coaching é ajudar uma pessoa a fazer as mudanças em sua vida da maneira

que deseja e a caminhar na direção certa para isso. O coaching apoia uma pessoa em

todos os níveis para que ela se torne quem ela quer ser e alcance o melhor que ela pode

ser.



O profissional da área de coaching e desenvolvimento humano utiliza recursos de diversas

áreas do conhecimento, como a psicologia, filosofia, sociologia e a neurologia, trabalhando

para o desenvolvimento das pessoas, promovendo o crescimento profissional, o trabalho

em conjunto, a liderança e a resolução de conflitos e de problemas.



No Centro Universitário Internacional UNINTER, brasileiros que vivem no exterior podem

fazer o curso superior de Coaching e Desenvolvimento Humano, que tem a duração de

dois anos e concede o título de tecnólogo. Durante este período, além de conhecimentos

teóricos e práticos, o aluno poderá personalizar a grade de disciplinas: Treinamento e

Desenvolvimento, Gestão da Criatividade, Motivação e Satisfação no Trabalho, Assesment,

Análise de Perfil Profissional, Programação Neurolinguística (PNL), Coaching e Mentoring.



De acordo com o Escritório de Estatísticas do Trabalho nos Estados Unidos, o salário médio

de um coach de desenvolvimento pessoal é cerca de 46 mil dólares por ano. A

remuneração pode variar dependendo da educação, experiência, localização geográfica e

nicho de coaching. Ao adquirir conhecimento e conquistar o diploma universitário, o

profissional pode atuar de forma global. Após formado, o coach poderá trabalhar com

pessoas físicas e empresas de onde quer que esteja. As plataformas virtuais de hoje

ampliam as possibilidades de atendimento ao cliente, ultrapassando barreiras geográficas.



Coaching e Desenvolvimento Humano faz parte do portfólio de mais de 200 cursos de

graduação e pós-graduação da Uninter, uma das maiores instituições de ensino a distância

do Brasil, dedicada a levar a educação superior aos brasileiros em busca de conhecimento

e melhores oportunidades profissionais.



Os alunos da Uninter assistem às aulas online e realizam atividades por meio de um app

exclusivo e de última geração, com os melhores professores mestres e doutores. Além

disso, têm acesso a uma biblioteca virtual gratuita, com mais de 100 mil títulos disponíveis.

O ensino superior a distância se destaca como uma das melhores opções de estudos para

aqueles que buscam aprimoramento profissional e novas chances no mercado de trabalho.

Visite o site uninteramericas.com para saber mais sobre Coaching e Desenvolvimento

Humano, e conhecer todas as opções de cursos da Uninter.



Lembrando que para se inscrever, os interessados precisam apresentar apenas um

comprovante de endereço, comprovante de conclusão do ensino médio e um documento

pessoal de identidade.



Sobre a Uninter



O Centro Universitário Internacional Uninter é um dos maiores grupos do segmento educacional e uma das únicas instituições de educação a distância do Brasil credenciada com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC). Sediado em Curitiba (PR), já formou mais de650 mil alunos e, hoje, tem mais de550mil estudantes ativos. Fora do Brasil, o Centro Universitário Internacional UNINTER oferece mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação EAD para brasileiros, com polos de apoio presencial localizados em Atlanta, Boston, Fort Lauderdale, Houston, Newark, Orlando, Salt Lake City e Washington-DC, nos

Estados Unidos; Lisboa e Porto, em Portugal; Londres, Inglaterra; Milão, Itália; Madrid, Espanha; e em Hamamatsu e Nagoya, Japão. 1-833-605-1255 | uninteramericas.com