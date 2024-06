PREPARE-SE PARA SER UM PROFISSIONAL GLOBAL

Estilo de vida, mudança, viagens e obrigações familiares são algumas das razões que levam

muita gente a procurar profissões que possam ser exercidas de qualquer lugar. Conquistar uma

carreira que acompanha o profissional para onde quer que ele vá tem um valor imensurável,

principalmente para imigrantes que muitas vezes precisam se reinventar para ganhar dinheiro

no exterior. Há várias profissões que permitem esta dinâmica e estudar é sem dúvida o primeiro

passo para a realização deste sonho que é mais viável do que parece. A seguir você confere

cinco profissões citadas pela plataforma digital de empregos Indeed, como carreiras remotas

em alta no mercado. Lembrando que todas fazem parte do portfólio de cursos de ensino

superior do Centro Universitário Internacional UNINTER, que oferece aos imigrantes

brasileiros a oportunidade de conquistar o seu diploma universitário online e fazer parte do

mercado de trabalho global.



Jornalismo



A profissão de jornalista evoluiu muito nos últimos anos com o avanço da tecnologia. Nunca se

consumiu tanta informação como agora. Neste mar de conteúdos impulsionado por tecnologias

digitais, o papel do jornalista se torna ainda mais importante e mais diversificado. As opções de

atuação no mercado são amplas e uma das áreas que mais cresce atualmente é a de

assessorias e agências especializadas que contratam escritores freelancers.



Gestão de Mídias Sociais



O Gestor de Mídias Sociais é o profissional encarregado de organizar as diversas ações de

marketing e relacionamento de uma organização, associadas às redes sociais (Instagram,

Facebook, Youtube, Twitter, entre outras) e suas diversas possibilidades de mídias (impressa,

digital, áudio, imagens, vídeo). O céu é o limite para profissionais dessa área.



Psicanálise



O psicanalista é o profissional que trabalha com a subjetividade das pessoas. Por que temos

determinados medos, angústias e compulsões? A resposta para essa e outras questões é

investigada pelo psicanalista, que tem como método clínico ouvir e analisar o ser humano na

busca pelo autoconhecimento. A tecnologia hoje facilita o atendimento de um paciente que

pode tratar-se com um psicanalista por meio de consultas virtuais.



Design Gráfico



Os designers gráficos podem trabalhar em várias indústrias. Eles são responsáveis por projetar

anúncios, logotipos, capas de livros, layouts de revistas, materiais de comunicação ou designs

de produtos. Este profissional pode trabalhar inteiramente de forma virtual.

Ciências Contábeis



O contador é um profissional que ajuda a gerenciar registros financeiros e pode trabalhar para

clientes individuais ou gerenciar tarefas financeiras para uma empresa ou instituição. Esta é

uma profissão consideravelmente voltada para pessoas que pretendem atuar de forma

autônoma em seu próprio negócio.



Para saber sobre as oportunidades de cursos de ensino superior para brasileiros, visite

uninteramericas.com



Sobre a Uninter:



O Centro Universitário Internacional Uninter é um dos maiores grupos do segmento educacional e uma das únicas instituições de educação a distância do Brasil credenciada com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC). Sediado em Curitiba (PR), já formou mais de 650 mil alunos e, hoje, tem mais de 550 mil estudantes ativos. Fora do Brasil, o Centro Universitário Internacional UNINTER oferece mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação EAD para brasileiros, com polos de apoio presencial localizados em Atlanta, Boston, Fort Lauderdale, Houston, Newark, Orlando, Salt Lake City e Washington-DC, nos Estados Unidos; Lisboa e Porto, em Portugal; Londres, Inglaterra; Milão, Itália; Madrid, Espanha; e em Hamamatsu e Nagoya, Japão. 1-833-605- 1255 | uninteramericas.com