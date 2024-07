Quem são os melhores jogadores de poker do Brasil?

Nem todo mundo sabe, mas o poker é oficialmente considerado um esporte. Tal reconhecimento foi feito em 2010 pela Associação Internacional dos Esportes da Mente, que incluiu o jogo de baralho em um seleto grupo de cinco modalidades como uma atividade esportiva intelectual. Também fazem parte da IMSA (na sigla em inglês) o xadrez, damas, bridge e go.

Sobre as mesas de feltro físicas e virtuais pelo mundo, o Brasil tem uma legião de fãs e praticantes que o torna um dos grandes destaques no cenário internacional. Ao longo da história, vários nomes do país se aventuraram em grandes competições e levaram a bandeira nacional ao topo. Hoje, a lista de brasileiros campeões da World Series of Poker, a Copa do Mundo da modalidade, conta com 27 nomes, entre eventos presenciais e online.

A maior parte dos grandes jogadores profissionais brasileiros começaram a jogar online antes de se tornarem competidores profissionais. Na verdade, existem muitos sites que permitem aos usuários jogar poker online no Brasil, conforme os incluídos nesta lista doOddschecker Brasil.

Mas, afinal, quem são os melhores jogadores de poker da história do Brasil?

Multicampeão de poker e também empresário, o paulista de 49 anos é hoje uma referência para os jogadores mais jovens. André Akkari foi um dos pioneiros do país nas disputas online do jogo de cartas e se transformou em um dos maiores nomes da história do país nas mesas de feltro.

Entre as várias conquistas de sua carreira, Akkari tem como principal façanha o título do evento 43 da WSOP de 2011, na cidade de Las Vegas, tornando-se assim o segundo jogador do país campeão mundial. Atualmente, ele é coproprietário da Furia Sports, uma das equipes brasileiras mais renomadas no universo dos esportes eletrônicos.

Antes de Akkari, o primeiro brasileiro campeão do mundo havia sido Alexandre Gomes, vencedor do evento 48 da World Series of Poker de 2008. No ano seguinte, ele conquistou outra vitória relevante em um torneio global, faturando uma etapa do World Poker Tour no tradicional cassino Bellagio, também em Las Vegas.

O maior feito de sua carreira foi quase ter conseguido a tríplice coroa do poker, concedida aos campeões da WSOP, WPT e EPT, mas faltou ao paranaense o título do European Poker Tour, tendo como melhor resultado a sétima posição na etapa de Madri em 2011.

Seguindo a ordem dos campeões mundiais, Thiago Decano foi o terceiro brasileiro a faturar um bracelete de ouro da WSOP, vencendo o 38º evento da temporada 2015. Além das conquistas em torneios presenciais, o paulista também foi um grande representante nacional nas disputas virtuais, faturando o importante título da World Champions of Online Poker, em 2009.

Na Europa, ele ainda obteve outras duas campanhas de destaque. Em 2008, terminou entre os três primeiros na etapa de Barcelona do EPT, enquanto no ano seguinte ficou com o primeiro lugar em Monte Carlo, naquele que foi seu segundo mais expressivo resultado como profissional.

O brasileiro que mais vezes triunfou na WSOP tem nome e sobrenome: Yuri Martins. Nascido em Curitiba, ele conquistou três braceletes de ouro até aqui na sua carreira, sendo duas em eventos presenciais, em 2019 e 2023, e outra em um torneio online, também no ano passado. Não à toa, é considerado o melhor jogador do país na atualidade até por André Akkari.

Vale destacar que em 2023 Yuri e seu irmão, Vitor Dzivielevski, conseguiram repetir um feito que não acontecia há 15 anos na elite do circuito internacional. Desde 2008 com Grant e Blair Hinkle, dois irmãos não eram campeões de uma etapa da WSOP na mesma temporada.

Fechando o top 5 de maiores jogadores brasileiros da história do poker está o único membro dessa lista que nunca ganhou um bracelete de ouro da WSOP. No entanto, nem isso impede que Bruno Volkmann não seja considerado um nome importante do país nas mesas de feltro, já que ele está sempre muito bem posicionado nas grandes competições e no ranking mundial.

Vice-campeão na 13ª etapa da Triton Series, realizada em Londres, no ano passado, o catarinense conquistou a terceira maior premiação de todos os tempos de um brasileiro na modalidade. Seu cheque de US$ 1,08 milhão só fica abaixo do prêmio de US$ 1,187 milhão do título de Alexandre Gomes no WPT de 2009 e dos US$ 2,52 milhões de Philipe Pizzari pelo terceiro lugar no PokerStars Players’ Championship de 2023.