Prêmio da loteria americana ultrapassa R$1.9 Bilhão. Saiba como os brasileiros podem participar.

A America Loto é uma lotérica digital que possibilita que brasileiros residentes no Brasil façam a aquisição de bilhetes da loteria americana sem sair de casa, informou a nossa redação que a busca orgânica pelo site mais do que dobrou nesta semana e o motivo é muito claro. Nesta sexta-feira 27 de junho, o Mega Millions, uma das maiores loterias dos Estados Unidos, vai sortear mais de R$1.9 bilhão e no dia seguinte, 28 de junho, a Powerball não fica para trás e sorteará mais do que R$770 milhões (confira os valores no site).

Nos últimos sorteios acumulados de 2025 mais de 1000 (mil) brasileiros levaram para casa quantias relevantes de dinheiro para acertos em combinações menores e isso fez com que milhares de brasileiros tenham aderido a nova forma de fazer uma fezinha nas loterias americanas.

Como jogar no Mega Millions

Siga o passo a passo para participar desse super sorteio bilionário:

1. Abrir uma conta gratuita na America Loto.

2. Faça o seu primeiro depósito no site para abastecer a carteira (caso precise retirar o dinheiro depositado não utilizado, você consegue solicitar devolução dentro do próprio site).

3. Volte ao menu principal e selecione no card do Mega Millions o botão “jogar agora”

4.Escolha seus 5 números + 1 número da sorte e clique em “comprar bilhete” logo abaixo.

5. Você irá para página de pagamentos onde seu saldo na carteira irá permitir pagar diretamente o bilhete.

6. Após confirmar o pagamento, um e-mail será enviado para a sua conta informada no momento do cadastro e seu jogo estará contabilizado na aba “minha conta”.

O processo para fazer um jogo na Powerball segue este mesmo princípio, sendo necessário apenas selecionar a loteria no menu principal (passo 3). Prêmios de até R$5.000,00 chegam diretamente na sua carteira do site e podem ser retirados a QUALQUER momento para conta bancária a sua escolha. Para prêmios acima de R$5.000,00 a equipe da America Loto entrará em contato comvocê pelos meios oficiais para processo de conferência de dados para garantir que a premiação caia diretamente na conta bancária a sua escolha!

Além de contar com um site simples e intuitivo, a America Loto conta com um robusto suporte de pronto atendimento online em sua rede social principal, o instagram, no perfil @americaloto, acesse e confira!

Backlinks:

Quando “America Loto”:



https://americaloto.com/?utm_source=influencer&utm_medium=g

azeta_news



Quando “Mega Millions”:



https://americaloto.com/jogar/mega-millions?utm_source=influenc

er&utm_medium=gazeta_news



Quando “Powerball”:

https://americaloto.com/jogar/powerball?utm_source=influencer&u

tm_medium=gazeta_news