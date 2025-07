Roberta Nistra segue linhagem da mulher sambista que toca cavaquinho

O programa é produzido pela Agência Brasil e pela emissora.

Roberta, que como instrumentista acompanhou Wilson Moreira da Silva, Monarco e Wilson das Neves, traz o passado no álbum em belos sambas clássicos e também apresenta composições mais novas do seu repertório.

Além dele, o álbum - já disponível no streaming – traz participações dos cantores e compositores Moacyr Luz, Mingo Silva e Pierre Aderne; e do violonista Carlinhos Sete Cordas.

O

traz semanalmente entrevista com cantores, compositores, escritores, cineastas e intelectuais sobre o universo e o imaginário do samba. Edições passadas do programa podem ser ouvidas aqui.

Serviço

todo domingo ao meio-dia

Na Rádio Nacional da Amazônia (OC 11.780 kHz e 6.180 kHz), de Brasília (AM 980 KHz e FM 96,1 MHz), de Foz do Iguaçu (FM 90,1 MHz), Recife (FM 87,1 MHz), Rio de Janeiro (AM 1.130 KHz e FM 87,1 MHz), São Luís (FM 93,7 MHz), São Paulo (FM 87,1 MHz) e do Alto Solimões (FM 96,1 MHz).