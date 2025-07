Será a tecnologia das criptomoedas o novo futuro na indústria dos casinos?

Concordará que parte do motivo pelo qual a indústria dos casinos tem vindo a avançar é a sua abertura à inovação. Portanto, a previsão da Market Research Future de que o mercado global de casinos crescerá de 309,54 mil milhões de dólares para 511,6 mil milhões de dólares num futuro próximo faz realmente sentido. Os operadores das bet como a betway têm aproveitado as tendências contemporâneas, como a crescente popularidade da internet, para aumentar a sua vantagem competitiva.

É por isso que agora pode jogar facilmente em casinos online com o simples toque de um botão no seu telemóvel, a partir de qualquer lugar e a qualquer hora. Mas, para além destas plataformas digitais, está a instalar-se uma nova onda de inovação: as moedas digitais. Curiosamente, os estudos afirmam que as apostas com criptomoedas cresceram de 50 milhões de dólares há cerca de seis anos para 250 milhões de dólares em 2024.

Agora que as moedas digitais estão a ser amplamente aceites, pode imaginar o que este valor representará nos próximos anos. E se tem dúvidas se as criptomoedas se tornarão realmente o novo futuro na indústria dos casinos, ficar por aqui para aprender por si mesmo ajudará.



Sabia que, de acordo com o PYMNTs.com, cerca de 78% dos clientes consideram os pagamentos instantâneos um aspeto crítico da sua experiência? Esta não é uma estatística que qualquer marca séria, incluindo os operadores de casinos, queira ignorar. E, especialmente agora que destacar-se no setor dos casinos está a tornar-se mais desafiante, a necessidade de se alinhar com as preferências modernas dos clientes nunca foi tão evidente.

A maioria dos clientes adora pagamentos instantâneos devido à sua conveniência e flexibilidade. Afinal, porque teria de esperar uma eternidade para receber os seus fundos quando a tecnologia avançou tanto? Ninguém quer que os seus fundos sejam atrasados, e até os estudos concordam. De acordo com a Testlio, os consumidores querem que os seus fundos sejam processados no máximo em dois segundos, e atrasá-los pode reduzir as taxas de conversão até 20%.

Graças às criptomoedas, os operadores podem utilizá-las para satisfazer esta necessidade de métodos de pagamento rápidos. As criptomoedas são descentralizadas, o que significa que não precisam de intermediários, que muitas vezes prolongam o processo de transação. Desta forma, tokens como o Solana conseguem reduzir o tempo de conclusão de dias para apenas alguns segundos.

Considerando que a gratificação instantânea é um dos factores que impulsionam a indústria dos casinos, a adopção destes métodos de pagamento pode ajudar os operadores a aumentar a sua vantagem competitiva. Estes métodos melhoram a experiência do jogador, o que pode levar a taxas de fidelidade mais elevadas.



Não é de estranhar que quase todos estejam a trabalhar arduamente para melhorar a sua segurança online. Estudos mostram que o número de ciberataques diários atingiu os 600 milhões. No setor dos casinos, cerca de 70% dos casinos reportaram recentemente incidentes de segurança. O desafio é que, à medida que mais jogadores se juntam ao setor, este também se torna um alvo principal para os agentes de ameaças.

É por isso que sobreviver neste setor não é possível para as marcas que ignoram a segurança online. Por exemplo, imagine a dor de gastar até 4,88 milhões de dólares, que a IBM sugere que precisará para recuperar de ataques cibernéticos. A situação torna-se ainda mais grave quando os ataques acontecem repetidamente, pois corre o risco de perder uma parte significativa dos lucros. Além das perdas financeiras, pode acabar por perder jogadores preocupados com a segurança, que geralmente investigam a segurança das plataformas antes de jogar.

É por isso que os operadores estão a recorrer a infraestruturas mais seguras, como as criptomoedas, para garantir a segurança dos jogadores. Através da descentralização, as criptomoedas eliminam a possibilidade de falhas pontuais, comuns nos sistemas tradicionais. São também imutáveis, garantindo um registo transparente de cada transação – uma vez armazenados os dados, ninguém os pode alterar.



A Exploding Topics divulgou recentemente um relatório onde afirma que os detentores de criptomoedas atingiram mil milhões de pessoas. Obviamente, uma parte significativa desta população utiliza provavelmente moedas digitais para pagamentos. De acordo com um estudo da eMarketer, a percentagem de detentores de criptomoedas que as utilizam para transações deverá aumentar de 14% em 2024 para cerca de 20% até 2026.

Como operador com visão de futuro, precisa de se alinhar com estas mudanças no comportamento do cliente. Isto pode ajudar a apresentar a sua marca como centrada no cliente, o que pode levar a melhores taxas de retenção. E isso significa um melhor desempenho comercial, pois quanto mais clientes fiéis tiver, maiores serão os seus lucros.

Além disso, não se esqueça que alguns países restringem a utilização de opções de pagamento, como cartões de crédito, para financiar contas de jogo online. É aqui que os pagamentos baseados em criptomoedas são úteis. Desde que o utilizador tenha acesso a uma carteira e a uma ligação à internet, pode fazer uma aposta.

Considerando todos estes benefícios, faz sentido ver muitas operadoras a abrir as suas portas às moedas digitais. Até os operadores tradicionais de casinos físicos estão a explorar o conceito, com alguns em diversas áreas a testar terminais de pagamento com criptomoedas em locais selecionados. À medida que a tecnologia amadurece, mais operadores podem seguir o exemplo, inaugurando uma nova forma de pensar sobre a segurança, a transparência e os pagamentos no setor dos casinos.