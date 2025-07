Samba na Gamboa e Mônica Salmaso prestam tributo para A Divina Elizeth

Convidada e anfitriã lembram da interpretação marcante da musa e destacam sua importância no cenário nacional. Mônica Salmaso fala sobre o espetáculo "Senhora das Canções" e entoa na atração original da emissora pública, com Teresa Cristina, alguns dos clássicos que marcaram a obra de Elizeth Cardoso.

Elas soltam a voz para entoar sucessos como Barracão, Luz Negra, Seresteiro, Sei Lá, Mangueira, Depois de Tanto Amor, Violão Vadio, A Mentira Acaba e Janelas Abertas, músicas de grandes nomes do cancioneiro do país que embalaram a trajetória da talentosa intérprete. Elizeth Cardoso faleceu aos 69 anos, em 1990, no Rio de Janeiro.

Legado como referência

Considerada a maior cantora do país em sua época, Elizeth Cardoso fez a ponte entre a tradição das cantoras do rádio e os movimentos que modernizaram a música brasileira, como a Bossa Nova e a geração dos Festivais. Admirada com diversos apelidos elogiosos no seu tempo, como "A Magnífica" e "A Enluarada", a Divina tinha muitas cantoras que eram suas fãs.