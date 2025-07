TV Brasil começa a exibir série Condor, produção independente do Pará

. A trama da produção acompanha os dilemas de Gabriela, uma jovem que trabalha com a mãe em um ateliê de costura em uma casa na periferia de Belém, mas deseja viajar para longe.

A história investe em um drama amazônico repleto de nuances que sugerem uma jornada interestelar da protagonista.

Trama de ficção num multiverso de possibilidades

Mergulhada nos sonhos do seu mundo dos livros e em pensamentos diversos, a jovem Gabriela (Anne Beatriz) viaja no tempo e descobre novas realidades possíveis do multiverso. A moça trabalha com a mãe Catalendas (Adriana Cruz) no ateliê de costura da família que fica em uma pequena casa na Condor, bairro periférico de Belém.