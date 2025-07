Série Vozes do Rio Pinheiros estreia neste domingo na TV Brasil

O papel ecológico do rio limpo para refrescar e absorver o calor e a poluição tem destaque na promoção da saúde dos paulistanos e para minimizar os efeitos do aquecimento global. O seriado resgata esses aspectos da função ambiental do rio no espaço urbano como é o caso, também, do Tietê.

Os especialistas que participam do primeiro programa da obra são a jornalista Renata Falzoni, ativista do projeto Bike Legal, a fotógrafa Lila Leite, o professor Tércio Ambrizzi e Malu Ribeiro, diretora de políticas públicas da Fundação Mata Atlântica.

Os convidados ainda abordam temas como a revitalização da área do Rio Pinheiros com a ciclovia e o projeto de paisagismo. De acordo com os entrevistados, restaurar o ecossistema ajuda a redescobrir os rios e resgatar a identidade cultural. Eles buscam esclarecer a interferência que o modelo de desenvolvimento faz nas águas e de que forma isso impacta na cultura e no comportamento da população.

Próximos programas

Já na segunda atração da sequência, a série detalha as ações práticas e os desafios enfrentados na recuperação ambiental do Rio Pinheiros. Engenheiros, técnicos e moradores relatam o impacto positivo da coleta e tratamento de esgoto nas comunidades, além da importância do saneamento para a saúde pública e a qualidade de vida. A narrativa indica como a presença de infraestrutura e educação ambiental é fundamental para a sustentabilidade urbana.

No último episódio, economistas, ambientalistas e gestores públicos discutem os avanços e perspectivas para o futuro do Rio Pinheiros. A despoluição é abordada como vetor de saúde, geração de energia limpa, valorização urbana e engajamento social. A obra encerra com a visão de um rio revitalizado, reintegrado à vida da cidade, e com potencial para inspirar políticas públicas em todo o Brasil.