Neta de Dias Gomes fará homenagem ao avô na Flipelô, em Salvador

A homenagem ao escritor também contará com a participação da neta, que vai se apresentar na Casa Motiva, na Vale do Dendê, no dia 9 de agosto, ao lado de Leo Martins. Esta será a primeira participação de Tatiana Dias Gomes na Flipelô, e o show será embalado por trilhas de novelas.

Ver meu avô sendo homenageado na Flipelô é uma emoção muito grande. Para mim vai ser uma honra estar presente. Estou muito feliz com o convite de cantar. Vou cantar ao lado do meu marido, o Leo Martins. Vamos cantar músicas de novelas do meu avô e de peças também. Estou muito feliz de ver as mensagens e os textos dele espalhados por aí com tanta admiração, respeito e carinho.

Vida de artista

Tatiana canta desde pequena. Estava decidido para mim, desde que eu me entendo por gente, que eu ia ser cantora, disse ela à

. Nascida em uma família de artistas, escritores e dramaturgos, ela também é neta de Janete Clair, autora de sucessos como Pecado Capital, Irmãos Coragem, Selva de Pedra e O Astro.

Tenho uma lembrança também que é muito especial, que aconteceu no lançamento de uma biografia da minha avó Janete, escrita pelo Artur Xexéo. Eu me lembro que, quando cheguei lá, vi meu avô e fui falar com ele. E eu percebi que ele estava meio mexido. Isso me surpreendeu porque ele era muito na dele e, quando ele me viu, ele ficou emocionado e me falou que eu estava muito parecida com a minha avó. Isso mexeu comigo e me deixou muito emocionada, contou.

Tatiana não chegou a conhecer a avó. Janete Clair morreu em 1983, dois anos antes de ela nascer. Mas a neta sempre sentiu orgulho da família. Eles ficaram marcados na história do nosso país e na história de muitas pessoas, diz.