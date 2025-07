Festival Latinidades tem início nesta quarta-feira em Brasília

Considerado o maior festival dedicado às mulheres negras da América Latina e Caribe, nesta edição, o

A

Suas ideias seguem atuais e urgentes. Lélia [Gonzalez] nos ensina a pensar a partir do nosso território, da nossa língua, do nosso corpo, das nossas raízes. Ensina que não existe democracia possível sem o protagonismo das mulheres negras, disse a diretora do Instituto Afrolatinas, Jaqueline Fernandes.