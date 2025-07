Exposição Alumbramento abre Festival Latinidades em Brasília

A estudiosa explica que a escolha do posicionamento das artes considerou a idade dos artistas, as gerações que esses artistas fazem parte e a experiência dentro do circuito da arte contemporânea e prêmios, dentro das quatros zonas do cosmo Dikenga. São como o momento antes do nascer, o amadurecimento e a morte. [...] A curadoria busca botar essas gerações para dialogar, detalha Nathalia Grilo.

Quem faz a arte

Baiana de Salvador, Luma Nascimento é a autora da obra Corpo de lembrar que chão também é memória, que costura miçangas de cor alaranjada, pretas e brancas, entrelaçadas acima de pipocas dispostas no chão em um grande círculo e três punhados de terra coletados no Quilombo Mesquita, de 279 anos, localizado na Cidade Ocidental (GO), onde vivem cerca de 3 mil famílias remanescentes de escravos.

Luma Nascimento relembrou que, neste mês, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) determinou que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) conclua em até 12 meses o processo de regularização fundiária desta comunidade quilombola. Luma Nascimento fala sobre a simbologia do que ela recolhe dos solos de outras terras quilombolas, desde 2016.

Fui percebendo que o chão do quilombo era um dos poucos espaços que a terra tinha uma memória de liberdade para pessoas pretas e negras. [...] Dentro e fora do campo religioso, este é um processo de topologia da memória e de como eu posso criar um processo de conexão e reconexão com o espaço.

A artista visual Vitória Vatroi levou à exposição três fotografias captadas durante as filmagens do curta-metragem Deságue, na Zona da Mata do pernambucana. Após revisitar a caixa de fotografias deixada por sua avó falecida, a artista sabia que poderia encontrar em Tracunhaém (PE), cidade de origem de parte da sua família, as respostas necessárias à falta de memória da população negra. Eu olho desde a minha prática de modelagem com a argila até o processo performático com a terra como um elemento vivo e pulsante de memórias [...] Pensando que a memória é uma coisa muito cara pra população negra-indígena do Brasil, por conta desse reconhecimento da nossa ancestralidade, desses fragmentos, esses vazios.

Já a artista transgênero, Rafaela Kennedy, de Manaus, trouxe a fotografia da série Lamento, tirada no território Salvaterra, na vila de Joanes, na Ilha do Marajó (Pará). Ele conta a história do seu trabalho retratando outras travestis e a experiência de outras pessoas, mas que na exposição Alumbramento, quis falar dela própria.

Enquanto travesti brasileiro a gente sabe que permanecer vivo em um território que é extremamente violento é uma dádiva. Eu percebo que ao me tornar parte do trabalho, passo a me questionar sobre meu pertencimento ao território amazônico, sendo uma pessoa nascida em Manaus.

Nelson Crisóstomo, nascido em São Gonçalo (RJ) há 65 anos, trouxe a obra com tingimentos em tecidos e trata da troca intergeracional de conhecimento. Trabalho com memória afetiva, e meu saber é derivado daqueles que dominavam as técnicas de tingimento, extraindo cores de vegetais e minerais. Esses conhecimentos eram transmitidos intuitivamente, no cotidiano. A sistematização veio com o tempo. Hoje, lidar com processos contemporâneos de impressão, texturização e grafismo como forma de expressão é enriquecedor por meio dessa troca.

Pairando no Centro-Oeste, o artista de Goiânia, Gilson Plano, trabalhou com peças pequenas de chumbo e pérolas negras, em uma espécie de encantamento material, como ele mesmo define. A instalação conta ainda com caixas de som. Penso na parte dos materiais e o que eles contam para a gente, a partir das histórias que eles carregam.

Para o artista, este trabalho tem uma provocação simples que é pensar em dois pesos, mas com a mesma medida. Parece a mesma coisa, mas são valores diferentes, por conta das materialidades que eles [chumbo e pérolas negras] carregam.