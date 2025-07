Casa de Rui Barbosa passa por obra para garantir segurança de acervo

O Museu Casa de Rui Barbosa (MCRB), em Botafogo, zona sul do Rio, passa por obras para modernização das instalações elétricas, implantação de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e instalação de um novo sistema de combate e prevenção a incêndios, baseado em boas práticas de prevenção, atualização e normatização das instalações prediais.

A reforma é para proteger o acervo e preservar a memória do patrimônio da instituição vinculada à Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), do Ministério da Cultura. Para evitar que se repitam danos como os causados pelo incêndio no dia 2 de setembro de 2018, no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, o foco da reforma é reduzir ao máximo os riscos de sinistros de grandes proporções.

Todo esse conjunto de intervenções está no sentido de colocar o Museu, que é parte da história republicana do Brasil, no século 21, apontou o presidente da Fundação, Alexandre Santini em entrevista à

, acrescentando a dimensão da acessibilidade da instituição, que instalou elevador e rampas, medidas que já tinham sido recomendadas pelo Ministério Público.



De acordo com o presidente, as obras na parte elétrica atendem demandas de mais de uma década. Apesar de às vezes parecerem invisíveis aos olhos do público, são necessárias e já tinham um caráter de certa urgência.

A gente está falando de situações que podem ser riscos ao patrimônio, aos usuários, aos trabalhadores e servidores. Essa é uma intervenção, que não só diminui riscos, como oferece segurança e tem uma ação também de preservação, de cuidado com o patrimônio cultural. São muitas dimensões que uma intervenção desta, embora gere um transtorno momentâneo, no sentido da interrupção parcial de algumas atividades, da frequência e da visitação, ela na verdade cuida do patrimônio para o futuro, indicou.

Entrega

A expectativa é que as obras da parte elétrica sejam concluídas até novembro, porque no dia 5 deste mês se comemora o Dia Nacional da Cultura, que foi estabelecido nesta data porque é aniversário de Rui Barbosa. É uma ocasião que a gente tem grandes celebrações aqui na Casa. Então, a gente espera que nesta oportunidade já possa concluir a obra e reabrir plenamente as atividades do Museu, estimou.

O presidente lembrou que a criação do Museu Casa de Rui Barbosa, o primeiro no Brasil nesta modalidade e que se tornou referência para outros Museus Casa que existem no país, completa 95 anos no próximo dia 13 de agosto. Já é, para nós, o início da preparação dos 100 anos do Museu, que ele possa chegar aos 100 anos totalmente recuperado. A gente está começando por aquilo que não é perceptível aos olhos, mas que é fundamental na perspectiva da preservação. A gente está abrindo esse calendário rumo aos 100 anos do Museu cuidando daquilo que é fundamental, que é a segurança e a preservação do patrimônio, adiantou.

Orçamento

De acordo com Santini, o incremento orçamentário da Fundação nos últimos dois anos foi o que permitiu a realização das obras. Todas as intervenções estão sendo acompanhadas por equipe técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A gente não dá um passo sem consultar o Iphan. É uma exigência mas também é uma recomendação de boa prática, afirmou.