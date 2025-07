A Melhor Mãe do Mundo: filme aborda violência doméstica e resistência

Esse é um filme sobre violência doméstica, da vergonha e do sofrimento que é para uma mulher amar um cara, ter saudade dele, ter tesão por ele, mas não poder ficar porque ele é violento. É também sobre maternidade e sobre o lixo, que é o avesso do capitalismo, contou a diretora à reportagem. Também acho, principalmente, que é uma visão política da mãe, dela como um personagem político porque ela está completamente abandonada.



Se em realidade essa mãe não vai encontrar oportunidades de transformação por meio dos governos ou de políticas públicas, no filme ela vai se deparar com uma rede de solidariedade que a ajudará a enfrentar as dificuldades.

Quando ela entra na Ocupação 9 de Julho [um dos símbolos de moradia na capital paulista] e ela encontra uma rede de apoio, aí ela pode começar a viver dignamente. Eu acho que, politicamente pensando, a gente deveria fazer comunidades porque acho que o que a mãe mais precisa - e a criança também - é de uma rede de apoio. Se isso fosse institucionalizado, ajudaria demais, diz Mulayert.

Reconhecimento

É tudo o que eu sonhei e trabalhei muito para concretizar, diz. E, sob a perspectiva pessoal como mulher, mulher preta e mãe , é forte demais. Foi lindo e continua sendo, a cada exibição.

O reconhecimento por essa atuação, diz, é muito bem-vindo, mas é resultado de um intenso trabalho. Comecei no filme Cidade de Deus - e lá se vão 25 anos de trabalho.Recebo os prêmios com alegria e com naturalidade, como prosperidade e como colheita, falou.