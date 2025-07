TV Brasil discute as jornadas de trabalho e propostas no Congresso

Nesta segunda-feira (28), a

exibe, às 23h, um novo episódio do programa Caminhos da Reportagem, que tem como tema O Trabalho Nosso de Cada Dia. A produção apresenta as transformações na área trabalhista nos últimos anos.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem cerca de 110,7 milhões de trabalhadores, dos quais 40 milhões têm carteira assinada, como é o caso de Letícia Moreira, 23 anos de idade, que atua como bartender. A jovem trabalha seis dias por semana, com apenas um dia de folga.

"Tenho o ensino médio completo, somente. Tento fazer uma faculdade, mas não dá por causa dos horários, não consigo", explica.

Nessa toada, o Caminhos da Reportagem traz o debate sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC), protocolada em fevereiro na Câmara dos Deputados. O texto propõe a redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais, distribuídas em quatro dias, e já conta com o apoio de 171 deputados. No entanto, a proposta ainda está em discussão no Congresso Nacional.

Para Ruy Braga, sociólogo do trabalho e professor da Universidade de São Paulo (USP), a discussão é mais do que urgente.

"O trabalhador que se submete à escala 6 por 1 é o celetista, que não tem poder de barganha para negociar um contrato coletivo, uma jornada alternativa ou menor. Ele praticamente vive para trabalhar", diz.

apresenta o exemplo da Vockan, empresa de tecnologia de São Paulo, que reduziu a jornada de trabalho. Agora, os 130 funcionários atuam durante quatro dias por semana, com apenas um dia presencial, e têm os outros três dias livres.

"Quando assumi a operação, estava acompanhando esse movimento na Europa e tive a ideia de implementar aqui. Nas primeiras semanas, os resultados começaram a aparecer. Nossa produtividade aumentou e vem se mantendo 32% acima da média", explica Fabrício Oliveira, CEO da Vockan.

Trabalho informal

Além de abordar a situação dos empregados com carteira assinada que cumprem a jornada 6 por 1, o Caminhos da Reportagem desta semana também aborda a situação dos trabalhadores informais. Segundo o IBGE, o Brasil tem 39,9 milhões de profissionais informais, o que representa 37,8% da população ocupada no país.

Morador da cidade de Osasco, na Grande São Paulo, Gustavo dos Santos faz entregas por aplicativo. Com apenas o ensino médio completo, ele relata a dificuldade de conseguir um emprego com melhor remuneração.

"Hoje, um motoboy consegue tirar R$ 4 mil por mês, sabe? Um trabalho registrado que pague isso eu gostaria, mas ainda não encontrei", lamenta.

Em 2022, o país contabilizou 2,1 milhões de pessoas trabalhando por meio de plataformas digitais. Muitos desses profissionais entregam comida, remédios e documentos.

O historiador e professor da Universidade Federal do ABC (UFABC) Ramatis Jacino resume os desafios atuais.

O problema não é o trabalho, o trabalho é ótimo. O problema são as condições de trabalho, quem se apropria do resultado do trabalho. Isso é o que causa as injustiças sociais, diz.

