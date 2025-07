Chamada de Calçada das Pegadas da Memória do Cinema Sul-Americano, foi inspirada na famosa calçada de Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas tem uma pegada mais pantaneira: ao lado das mãos da atriz está uma imagem das patas de um tamanduá-mirim, animal da fauna do bioma.

Estou muito emocionada. Orgulhosa e feliz, disse a atriz à

. Me encanta a ideia do prefeito [de Bonito] deixar uma impressão digital neste lugar de proteção aos animais do Pantanal, acrescentou.

A

.

O gesto, segundo o diretor do Cinesur, Nilson Rodrigues, simboliza a convivência entre seres humanos e o meio ambiente.

Andamos juntos com os outros seres vivos do planeta, afirmou, durante evento em que cinco personalidades do audiovisual sul-americano deixaram as mãos marcadas em placas.

Ao longo dos anos, nós vamos registrar aqui em Bonito esses artistas sul-americanos, brasileiros e sul-mato-grossenses que fazem a história do cinema e do audiovisual. Nós vamos ter as patas dos animais ao lado das patas humanas. Como nós estamos em Bonito, esse paraíso ecológico, nós vamos dizer que os humanos e os animais caminham juntos. É isso que tem significado para o planeta. Nós não estamos descolados, nós somos uma coisa só. Nós precisamos salvar o planeta, disse Rodrigues.

Segundo ele, a calçada da fama será sobretudo um espaço de memória para a cidade. Temos que ter compromisso com a memória, com a nossa trajetória, com o registro daquilo que é a nossa cultura, daquilo que é simbólico e que é tão importante.

Neste ano, 11 personalidades do audiovisual sul-americano e que estão participando do Cinesur vão deixar suas marcas nas placas de cimento, que depois serão transportadas para a Praça da Liberdade, no centro da cidade de Bonito.

Nossa praça vai ser toda revitalizada no futuro e nós vamos ter a calçada da fama nessa praça, contou o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues.

Os primeiros a deixarem as marcas nas placas, logo depois da atriz Ana Brun, foram os atores brasileiros Antônio Pitanga e Maeve Jinkings, o distribuidor independente Jean Thomaz Bernardini e a professora e produtora Cecilia Diez.

Ao longo desta semana, também serão homenageadas outras personalidades: o artista local Humberto Espíndola, a atriz Claudia Ohana, o ator Thiago Lacerda, o cineasta José Eduardo Belmonte, o documentarista Aurélio Michillis e o diretor e roteirista Luiz Carlos Lacerda.

Bonito vai ser a capital do cinema no futuro, destacou o prefeito da cidade.