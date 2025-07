Filme Oro Amargo discute machismo e desigualdade social

Nesse lugar árido e gigantesco, que se transforma também em um personagem, Carola vive com o pai e a violência dos homens. A bordo dessa caminhonete e tendo sempre o deserto como companhia, Carola é a cozinheira dos mineiros e segue em um ir e vir cotidiano, voltando sempre ao mesmo ponto. Até que uma mina abandonada atravessa a sua história para guardar segredos e finalmente transformar o seu destino.





Na sessão do Cinesur do último sábado (26), o filme e a atuação virtuosa da intérprete de Carola foram bastante aplaudidos e elogiados pelo público. E emocionou a atriz chilena Katalina Sánchez, em sua segunda visita ao Brasil. Em entrevista à Agência Brasil, ela disse que o filme mostra a violência enfrentada pelas mulheres - sugerindo novos significados para o nome da película.

"Essa metáfora surge do que os mineiros nos contaram quando fomos para o norte [do Chile], de que antigamente eles costumavam testar a rocha para ver se ela era de boa qualidade. Então, quando eles extraíam a rocha, eles sabiam que tipo de mineral poderiam explorar dentro da mina. Juan Olea usou isso para contar a história de que, quando há ouro na mina, isso deixa um gosto amargo, afirmou Katalina.



>> Siga o canal da

no WhatsApp

Ela se refere a uma cena do filme em que o pai lhe ensina a sentir o gosto da mina para saber quando se pode encontrar um mineral valioso. O ouro, por exemplo, costuma deixar um gosto amargo na boca.

Mas, se adicionarmos uma outra camada de profundidade, poderíamos entender que o ouro é também ambição e, por trás de uma grande ambição, há um gosto amargo. Há uma situação complicada: coisas ruins estão por vir. Um outro personagem do filme, o padrinho de Carola, também conta neste filme o mito de que, quando há ouro, o diabo aparece. Então, há muitos mitos e lendas que surgem por meio disso. Igualmente quando uma mulher entra na mina e isso traria azar, completou.

Protagonismo feminino

Ao contrário de outros filmes do gênero, esse faroeste latino tem como protagonista uma mulher. São seus olhos que guiam o drama, a ação e o suspense que se desenrolam nesse imenso e violento deserto. Acho que [esse filme] representa muito bem como as mulheres às vezes se sentem neste mundo que parece tão grande e ainda não tem espaço para nós, disse a atriz.

O que Carola tem que passar é bastante doloroso. Ela tem que cuidar de muitas coisas que, dada a sua idade, não deveria ter de enfrentar, afirma Katalina.

Você vê uma menina pequena e frágil que só tem o pai e está sob o jugo dele, que é bastante respeitado no mundo da mineração. E, de repente, os papéis mudam, e ela é quem tem que cuidar de tudo isso. Então, acho que, no final, o contexto de viver no deserto, de ter se dedicado à mineração, é a única coisa que a afeta, e ela interpreta isso de um ponto de vista muito mais mental, argumentou.

O Cinesur é um festival de cinema realizado até 2 de agosto na turística cidade de Bonito.

*A repórter viajou a convite do Festival de Cinema Sul Americano Bonito Cinesur 2025