Vinícius Júnior: Rumores de Mudança para a Arábia Saudita em 2025

O verão chegou e com ele voltaram as notícias quentes sobre o mercado de transferências. Este verão, um dos nomes mais falados nos bastidores do futebol europeu é o de Vinícius Júnior voltou a ser o epicentro das conversas de bastidores e tendências online, com os rumores sobre uma possível mudança para a Arábia Saudita a incendiarem debates em Valdebebas e nas plataformas digitais.



Mas o que há de verdade? O que dizem os números, os especialistas e os próprios jogadores sobre esta possibilidade?



Neste artigo, vamos ver os factos, o que anda a circular, e tentar perceber até que ponto estes rumores têm pernas para andar. E sim, há muito para analisar, desde salários milionários até ao impacto desta mudança na carreira do brasileiro.







Desde que chegou à capital espanhola, o jovem brasileiro tem subido degrau a degrau até se afirmar como uma das principais figuras do plantel merengue. De promessa a peça fundamental, o brasileiro tornou-se protagonista em grandes jogos. Na época passada, foi um dos melhores marcadores e decisivos em várias fases da Liga dos Campeões.



Basta olhar para os números:



- Durante a época 2023/2024, o avançado brasileiro celebrou 24 golos ao serviço do Real Madrid, somando jogos da liga, taças e compromissos europeus.

- 11 assistências só na La Liga

- Foi distinguido com um lugar no onze ideal da Liga dos Campeões, reconhecendo o seu papel determinante na campanha europeia do clube.



"Não sei de nada, ninguém falou comigo sobre (uma oferta saudita). Têm de falar com o presidente (do Real). Espero poder ficar aqui muito tempo." – Reuters.

“Estou muito tranquilo porque tenho contrato até 2027 e espero poder renová-lo o mais rapidamente possível, pois estou feliz aqui. Todos me amam e preocupam-se muito comigo. Não podia estar num lugar melhor do que aqui.” – AS.





Toda a gente sabe que as equipas da Arábia Saudita andam a gastar muito para trazer grandes nomes. Depois de Cristiano Ronaldo, Benzema, e muitos outros, o nome de Vinícius Júnior começa a ser ventilado. Os salários na Arábia Saudita são verdadeiramente astronómicos. Para o jogador Vinicius Junior, seria uma mudança de vida, mas também de estilo de futebol.







Muito se fala, mas pouca coisa concreta surge. Mesmo com o Real Madrid a querer segurar firmemente o seu craque, a ofensiva financeira dos emblemas sauditas continua forte, lançando valores que desafiam qualquer resistência.





1.Perda de visibilidade nas grandes ligas europeias

2.Possível diminuição do nível competitivo

3.Impacto nos títulos individuais e coletivos



Nem todos os jogadores conseguem manter o mesmo ritmo quando mudam para campeonatos menos exigentes. No entanto, se a oferta ultrapassar todos os limites habituais, tanto o jogador como o clube poderão ponderar seriamente essa nova rota.







As propostas que chegam da Arábia Saudita quase nem parecem reais, os valores são mesmo de outro mundo. Fontes próximas do circuito desportivo espanhol sugerem que estará em preparação uma oferta verdadeiramente surreal, perto dos 300 milhões de euros pelo passe do internacional brasileiro, além de um salário anual de 200 milhões limpos, por cinco anos.

O clube madrileno mantém uma postura de resistência, mas uma eventual vontade expressa do jogador pode alterar por completo o rumo das negociações.

"A Arábia Saudita prepara uma oferta de transferência de cerca de 300 milhões de euros para Vinícius Jr no próximo verão e 200 milhões de euros de salário líquido por temporada para o jogador com um contrato de cinco anos. O Real Madrid irá encaminhá-los para a sua cláusula de mil milhões de euros... a não ser que o brasileiro peça para sair." – Reddit/r/soccer.



Fica claro que, no futebol atual, até as certezas podem virar dúvidas quando há propostas como esta, fora da realidade.







Basta passar pelos fóruns ou pelo X para ver opiniões para todos os gostos. Há quem ache que o dinheiro fala mais alto, outros garantem que Vinícius tem ainda muito para dar no futebol europeu.





O futuro do craque continua em aberto, mas alguns caminhos fazem sentido:

Pode ficar em Madrid e reforçar ainda mais o seu estatuto de estrela.

1.Fica no Real Madrid e consolida o estatuto de estrela

2.Muda-se para a Arábia Saudita em busca de um novo desafio (e salário astronómico)

3.Adia a saída e continua a brilhar na Europa mais uns anos



O que é certo? Seja qual for a decisão, vai ter impacto no mercado global e nos prognósticos de quem aposta.







No mundo das apostas, as transferências mudam tudo, dos prognósticos às odds. Basta um boato sobre o futuro de Vinícius Júnior para que as cotações nas casas de apostas oscilem de forma visível, reflexo do peso que o jogador tem, tanto em campo como fora dele.

As conversas sobre uma eventual mudança de Vinícius para o Médio Oriente estão longe de desaparecer, e prometem continuar a alimentar os noticiários. São sinais dos tempos, com cada vez mais estrelas a ponderar transferências fora da Europa. Cabe ao próprio jogador decidir se o próximo passo é continuar a brilhar no Real Madrid ou procurar um novo desafio.

E no meio de tanta especulação, só resta mesmo esperar para ver qual será o próximo capítulo desta história.

Este artigo foi escrito por Manuela Almeida Carvalho, especialista convidada em futebol internacional e mercado de transferências.