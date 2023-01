Chegou em Boca Raton a Seabra Bakery & Café

E a cidade de Boca Raton ganha mais um ponto brasileiro e português com a chegada da SEABRA BAKERY & CAFÉ.

A fábrica de pães e confeitaria oferece tambem uma área para café com a culinária portuguesa e brasileira.

A cerimônia de "boas-vindas"foi realziada no dia 19 de janeiro, e contou com a presença dos fundadores e dretores do grupo Seabra, autoridades local e parceiros do grupo.

O corte da faixa foi o ponto alto da festa que contou com as delicias da casa, musica ao vivo e muita confraternização entre amigos e familiares do casal Seabra.

Confira os destaques por Roberta Santos