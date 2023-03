Dia Internacional da Mulher em Orlando

Aconteceu no dia 8 de março a 6ª Edição do “MÍDIA DATE AMÉRICA”, para celebrar o “Dia Internacional da Mulher”. O evento foi todo preparado especialmente papra receber as 120 mulheres convidadas, com um delicioso Happy Hour, que foi animado pelo cantor brasileiro Lucas Campeol.

O evento organizado desde 2018, por Vanessa Caetano Salmeron ( CEO do GRUPO MIDIA AMERICA), também criou o “Prêmio Internacional às Mulheres de Liderança e Coragem”. Nesta segunda edição do evento de celebração, seis mulheres atuantes da comunidade Brasileira no exterior foram homenageadas.

Fernanda Linhares – CEO da Wonderful Beauty Academy

Denise Batista – CEO & Broker na Alllux Real Estate

Caroline Fischer - Advogada de acidentes de carro – First Choice law

Monica Souza – CEO Assureline – empresa de seguros – saúde , carro e propriedades

Carol Souza – CEO SA Finance & Accounting

Izi Pinho – CEO e Advogada de Imigração familiar e trabalho nos EUA



Patrocinadores:

Vanessa Caetano Translations & Interpreting - tradução de documentos nos EUA

Assureline - seguros de saúde, carros e propriedades.

Wonderful Beauty Academy - cursos e certificações na área da beleza e Estética nos EUA

First Choice law - advogada para acidentes de carro

Jimmy’s pizza

IcycleX FL Indoor

Expo Brazil - maior

Feira Brasileira nos EUA

Sean Sun – Sushi Bar

Gastronomie Orlando - Lista dos melhores restaurantes em Orlando

Pinho Law - advogados de imigração

Keep Think

Tony's Brazilian Grill restaurante





Fotos: Vanessa Caetano Salmeron