Aniversário do Boteco do Manolo em Deerfield Beach

O restaurante Boteco do Manolo completou 1 ano de atividade na região de Deerfield Beach, e no dia 13 de abril de abril, o restaurante promoveu uma noite especial para os clientes.

Comida boa, atendimento excepcional e muita diversão marcaram a confraternização, que contou com show de Boca Melodia e banda e participação especial do cantor e compositor Jair Oliveira (Jairzinho)

O samba tomou conta da casa que segue a tradição do grupo carioca, que também tem outras unidades em Orlando, Windermere e Rio de Janeiro.

.

Confira os destaques desta festa !

Fotos: RobertaSantos