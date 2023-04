Fernanda’s Birthday Bash

E a jornalista e Editora do grupo Gazeta News, Fernanda Cirino, comemorou mais um aniversário no The Locale, em Boca Raton no dia 15 de abril.

A festa TRILOGIA foi palco da comemoração, já que há 4 anos ela promove esta festa no EL AFTER.

Johnny, Thiaguinho e Gutto Maza dividiram o palco com uma super banda e tocaram os ritmos mais populares no Brasil (Pop – Sertanejo e Pagode).

Confira os flashes de Roberta Santos.