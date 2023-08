Uma das festas mais badaladas e contagiante retorna ao The Locale em Boca Raton Com show de Johnny a festa "Back to the 80s and 90s" reune os sucessos que maracaram essas épocas com muito por rock.

Na edição de Julho a noite contou com a participação da cantyora Miriam Raquel e dos Djs Flexinha e Vlad.

Durante o evento muitos convidados aproveitaram a noite para comemorarem aniversários com amigos .

Fotos: Roberta Santos