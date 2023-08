Kindgom Sushi em Boca Raton

Foi inaugurado no dia 26 de julho, a unidade do grupo Kingdom Sushi, em Boca Raton, para um grupo seleto de convidados .

O Kingdom Sushi nasceu da fusão em unir a qualidade da culinária brasileira e do conceito de excelência em servir ao próximo, e a ambição de proporcionar uma experiência única e memorável aos clientes.

Com pratos que unem a tradicional culinária japonesa e uma apresentação cheia de efeitos especiais.

Prezando pela qualidade do peixe sempre, que ajudou a construir a reputação do melhor sushi de Orlando, cidade onde essa história começou.

A próxima cidade onde deverá ter mais uma unidade será Jacksonville.

Unidade Boca Raton

22191 S Powerline Rd #26C

Boca Raton, FL 33433

(561)756-9253





Horário de funcionamento:



SEG a QUI – das 5pm as 12pm



SEX, SAB, DOM – das 12pm as 11pm





Instagram: @kingdomsushi

Facebook: @Kingdomsushi