Marco’s Top Burgers agora em Coral Springs

Agora a cidade de Coral Springs e região tem uma nova opção gastronômica.

Do Brasil para os Estados Unidos, do Food Truck para o primeiro restaurante em Pompano e agora o Marco’s Top Burgers inaugurou o segundo ponto na Florida. E para comemorar mais este sucesso, foi realizado no dia 3 de agosto um delicioso coquetel para clientes e convidados.

O evento foi marcado com o “Corte da Faixa” por representantes da cidade e convidados de honra do casal Marcos e Ana Paula.

Durante a festa de comemoração os convidados experimentaram algumas delicias da cozinha e música de primeira com Michelle Spinelli e Tomati.

O novo point fica no 4320 N State Rd 7 – Croal Srpings – FL

Para mais informações acesse o instagram @marcostopburgers ou marcostopburgers.com