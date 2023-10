Apresentação oficial da Arion em Pompano Beach

Foi realizado no dia 4 de outubro a apresentação oficial da nova casa de shows e eventos Arion Event Center, localizada em Pompano Beach no mall do Flea Market Festival.

A equipe Arion deu boas-vindas aos parceiros, empresários e produtores de eventos que compareceram para prestigiar a festa que reuniu expositores do ramo de entretenimento.

Muitos aperitivos, drinks, decoração, fotos e música completaram a noite de confraternização.

O primeiro grande show a ser realizado no local, depois da reforma interna, será o da Boiadeira Ana Castela, no dia 26 de outubro .

Foros: Natalia Shumacher